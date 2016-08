Ein Derby hat eigene Gesetze. Und der Cup erst recht. Nicht so gestern in der dritten Runde des Kerschdorfer-Tirol-Cups beim Spiel Oberperfuss gegen Kematen. Die „Blues“ aus der Tiroler Liga siegten gegen Landesligist Oberperfuss mit 3:0. Das Kemater Trainerduo Waldhart/Schnellrieder war wenig begeistert vom Auftritt ihres Teams. „Letztendlich war es ein verdienter Sieg, aber es war kein gutes Spiel von uns“, erklärte Schnellrieder. Was auch dem Gegner geschuldet war. „60 Minuten lang haben wir super mitgehalten“, resümierte Oberperfuss-Coach Michael Messner, der eines der jüngsten Unterhaus-Teams (Schnitt: 21 Jahre, Anm.) trainiert.

Überraschungen gab’s natürlich auch: Die dickste lieferte gestern der SV Schmirn ab. Der Gebietsligist schlug Tirolligist Union Innsbruck mit 4:3. Landesligist Natters setzte sich gegen Völs durch. (ast)