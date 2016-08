Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Thomas Steger liebt den Walchsee. „Das ist ein Fixpunkt in meinem Kalender“, sagt der Tiroler Triathlon-Profi über die seit 2010 jährlich stattfindende „Challenge“. Sein Radtraining führ­e ihn oft in die Gegend. „Von dort sind es ja nur 50 Kilometer bis zu mir daheim“, beschreibt der Jenbacher. Dass heuer ausgerechnet sein Lieblingsrennen als EM ausgetragen wird, freut ihn besonders. Obwohl Steger heuer bereits eine Mitteldistanz-EM in den Beinen hat, jene der Ironman-Serie 70.3. Dort, in Wiesbaden, wurde er Mitte August Achter. „Aber das in Walchsee ist jetzt die offizielle EM.“ Deshalb trägt der Pewag-­Racing-Team-Aktive nun auch nicht den gewohnten grünen Anzug, sondern einen rot-weiß-roten: „Es ist cool, für Österreich anzutreten.“

Sein Herz schlägt aber nicht nur für den Sport, sondern mindestens genauso stark für Lisa Dornauer. Die Zillertalerin ist ebenfalls erfolgreiche Triathletin, in Wiesbaden heue­r EM-15. Bei der einen oder anderen Einheit schwitzen die beiden gemeinsam. „Beim Schwimmtraining etw­a“, plaudert Steger aus. Auf dem Rad hingegen trennen sich die 24-Jährigen. Es gilt, den eigenen Rhythmus zu finden, den richtigen Wechsel zwischen Belastung und Pausen. „Selbst wenn es kaum einer zugibt, denke ich, dass viel­e zu viel trainieren und sich fertigmachen“, glaubt Steger.

Die Liebe zum Ausdauer-Dreikampf und (seit dem Milser Duathlon vor drei Jahren) auch zueinander vermag zu beflügeln. So feierten beide am Sonntag in Vorarlberg bei der Transalp-Challenge Stockerl­plätze. „Ein schöner Tag“, strahlt Sieger Steger. In Walchsee ist er aber sol­o unter­wegs, Freundin Lisa wird ihn als Fan unterstützen. Irgendwo auf der Laufstrecke vermutlich: „Die ist besonders hart für mich.“

Schwer ist auch die Konkurrenz. Vor allem Giulio Molinari: Der Italiener ist Vize- Europameister und Titelträger von 2014. Und: Der 28-Jährige gewann am Walchsee bereits 2014 und 2015. „Er wird schwer zu biegen sein, mal schauen. Im Frühling in Cannes kam ich ihm aber sehr nahe“, sagt Steger.

Weiters heiß: die Briten Joe Skipper, Zweiter in Roth, und David Mcnamee, Sechster bei der Kurzdistanz-EM in Kitzbühel 2014. Gespannt sein darf man auch auf den Tiroler Lui­s Knabl, den Kurz­distanzler. Bei den Damen dürfte es zu einem Duell zwischen Lisa Hütthaler (NÖ) und Julia Gajer (GER) kommen. Veranstalter Andrea­s Klingler: „Wir erwarten 1900 Sportler und hoffen auf viele Zuschauer.“