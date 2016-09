Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Spannung pur ist am Wochenende bei den Schwazer Radsporttagen geboten. Die Frage ist aber nicht nur, wer zum Sieg radelt, sondern auch, ob nach heuer ein für alle Mal Schluss ist.

Die Luft ist heraußen. Nicht bei den Bikern, die am Samstag und Sonntag in über 20 Klassen an den Start gehen, sondern bei den Veranstaltern. Zum einen tritt Radteam-Tirol-Obmann Thomas Kreidl als Organisationsleiter zurück, zum anderen wird immer öfter die fehlende Wertschätzung für das Event bemängelt.

„Große Beachtung kriegen die Radsporttage in Schwaz nicht“, heißt es, oder auch: „Anderswo wird viel Geld in solche Veranstaltungen gesteckt, doch in Schwaz bleibt die Unterstützung aus.“ Für Organisator Kreidl sind die Radsporttage nicht nur viel Arbeit, sondern auch eine Herzenssache. „Das ist einer der beliebtesten Events, vor allem wegen der Nachwuchsrennen“, betont Kreidl. Der jüngste Radler, der heuer an den Start geht, ist drei Jahre alt. Dennoch muss Kreidl aus beruflichen Gründen kürzertreten und gibt die Organisation ab.

Etwas offener spricht da schon Christian Kapferer, Finanzreferent des Radteams Tirol, die Probleme an: „Es wird immer schwieriger, Sponsoren zu finden. Das Rennen ist in Tirol einzigartig, aber das Wochenende kostet auch viel Geld.“ Die Kosten belaufen sich auf 30.000 bis 40.000 Euro, hauptsächlich durch Aufwendungen für Absicherung und Infrastruktur. „Wir sind da stark in einer Bittsteller-Rolle. Es fehlt einfach die Wertschätzung und Unterstützung für ein Event wie dieses“, betont Kapferer. Ähnlich sieht das auch Andreas Jenewein, der für die Beschallung zuständig ist. Laut ihm falle die Wertschätzung gegenüber den Radsporttagen sehr differenziert aus: „Viele Anwohner und Geschäftsleute stört die Veranstaltung. Manche sperren früher ihren Laden zu, Bewohner drehen die Boxen leiser oder mancher greift auch zu kleinen Sabotage-Akten.“ In einer nächtlichen Aktion habe sogar jemand zahlreiche Kabel durchtrennt. Jenewein fehlt aber vor allem die Symbiose mit der Schwazer Wirtschaft. „Im Großen und Ganzen werden die Radsporttage in Schwaz nicht als gewinnbringend angesehen, was sehr schade ist“, erklärt Jenewein. Man könnte sehr viel mehr daraus machen.

BM Hans Lintner weiß, dass die Renndurchführung alljährlich eine Belastung für die Bewohner und Geschäftsleute ist, aber er ist der Meinung, dass die Akzeptanz dafür gegeben ist. Lintner weiß von einer „schöpferischen Pause“ für das nächste Jahr, „ich hoffe aber, dass die Radsporttage heuer nicht zum letzten Mal veranstaltet werden“. Von zu wenig Unterstützung seitens des Stadtmarketings könne laut Chef Manfred Berkmann keine Rede sein. Auch der TVB Silberregion Karwendel unterstütze die Radsporttage fleißig, wie TVB-Obmann Peter Unterlechner gegenüber der TT bestätigt. Ob noch mehr ginge, könne er so nicht sagen, aber man sei durchaus gesprächsbereit. „Es ist eine gute Idee, den Sport in die Stadt zu holen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass in der Nachbarschaft viel geschimpft wird. Das kann man allerdings nicht ändern.“ Die Radsporttage mit den Innenstadtkaufleuten zu verbinden, sei laut Lisa Troger, Betreiberin des Blue House, schwer: „Das Event schränkt mich durch die Absperrgitter direkt vorm Geschäft sehr ein.“ Einmal im Jahr beiße sie eben in den sauren Apfel.