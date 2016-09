Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – In schwierigen Zeiten heißt es zusammenrücken. Umgeben von einer Handvoll Ex-Spielerinnen verfolgt Horst Braun, der sportliche Leiter der Wacker Damen, das „Westderby“ gegen den FC Bergheim (Sbg) in der ÖFB-Frauenliga. Und der Verfechter des Frauenfußballs in Tirol schöpft anfangs Hoffnung. „Super, Anna!“, ruft Braun nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Anna Luftensteiner (32.).

Nach Schlusspfiff steht es aber 3:1 für die Gäste – wieder nichts. Die zweite Niederlage im zweiten Spiel, Tordifferenz 1:9, vorletzter Tabellenplatz. Auch im Cup war in Runde eins Endstation. „Unser Saisonziel muss ich wohl korrigieren“, sagt der rüstige 75-Jährige. Eigentlich wollte man einen gesicherten Mittelfeldplatz, „aber jetzt spielen wir gegen den Abstieg“.

Ein Mitgrund für die aktuelle Durststrecke: Gleich elf Spielerinnen fehlten zum Saisonstart. Auch wenn sich das Lazarett langsam lichtet – Miriam Hochmuth gab ihr Comeback – wiegt der Ausfall von Abwehrchefin Lisa Appel am schwersten. Die 23-Jährige hat Diabetes. „Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Das Zuschauen ist nicht so schön“, sagt die Studentin, die auf der Tribüne mitfiebert. Improvisieren ist angesagt: Torfrau und ÖFB-Teamspielerin Jasmin Pal muss im Mittelfeld (!) aushelfen: „Da hilft sie uns am meisten.“

Bei den Wacker-Damen II (2. Liga) ist die personelle Not noch augenscheinlicher. Zuletzt war man sogar mit nur zehn Spielerinnen angetreten. „Und zum Auftakt gegen Taufkirchen haben wir sogar 3:1 gewonnen“, erinnert sich Braun. Rasche Besserung im Spielerinnensektor sei nicht in Sicht. „Die Mädchen haben nicht mehr die exklusive Liebe zum Fußball“, bekrittelt Braun teils mangelnde Trainingsbeteiligung. „Es sind zu viele Freizeitangebote da.“ Freilich gebe es auch Positiv-Beispiele. Torfrau Caroline Riedlsperger komme dreimal pro Woche extra aus Kitzbühel zum Training, Rosa Innerhofer gebe immer alles.

Und so haben die Wacker Damen schon so manche Krise überwunden. Weil die Mannschaft in den Satzungen des Vereins verankert ist, gäbe es Planungssicherheit. „Wegbringen kann uns niemand“, sagt Braun, der im Vergleich zu Ligakrösus St. Pölten ein Schmalspurbudget verwaltet. Neuzugänge könne man sich nicht leisten. „Unsere Hoffnung sind Studentinnen, die nach Innsbruck kommen.“