Markus Eibegger hat am Sonntag im GP Silberregion Karwendel seinen ersten Erfolg in der heimischen Radliga seit sieben Jahren gefeiert. Der 32-Jährige vom Team Felbermayr Wels, der lange Zeit im Ausland unter Vertrag war, setzte sich nach 190 Kilometern vor dem Deutschen Florian Bissinger (WSA Graz) durch. Vor dem Saisonfinale in Judendorf (25.9.) führt Andi Bajc (SLO) die Gesamtwertung an.

In Tirol nicht mehr dabei war der Kärntner Jan Sokol, der seine Karriere beendet hat und in den USA sein Jusstudium beenden will. (APA)