Die Zeiten, als Tirol das alles dominierende Bundesland im österreichischen Klettersport war, sind erst einmal Geschichte. Aus der rotweißroten Medaillenflut, die der Heim-Europameisterschaft der Jugend und Junioren in Mitterdorf (Stmk.) entsprang, durfte sich nur der Tiroler Jan-Luca Posch über eine Medaille freuen. Insgesamt strahlte der KVÖ-Nachwuchs über vier Medaillen im Vorstieg (1 Gold/1 Silber/2 Bronze) und sechsmal Edelmetall in der Kombination aus Boulder, Lead und Speed (2 Gold/2 Silber/2 Bronze).

Vier Wochen, nachdem er sich bei der Boulder-EM in Längenfeld Bronze gesichert hatte, durfte Posch über Silber in der Kombination (aus Bouldern, Lead und Speed) jubeln — hinter seinem Teamkollegen Georg Parma (NÖ). Für ein mehrfach vergoldetes Glanzlicht sorgte die erst 16-jährige Niederösterreicherin Eva Maria Hammelmüller in der U18-Kategorie: Nach Boulder-Bronze strahlte Hammelmüller über die EM-Titel im Vorstieg und in der Kombination. Bei den Herren schrammte Mathias Posch (ÖAV Imst-Oberland) im Vorstieg wie in der Kombination als Vierter knapp am Podest vorbei.

Bei den U16-Damen kletterten Sandra Lettner (OÖ) und Celina Schoibl (Salzburg) zu Silber bzw. Bronze im Vorstieg, in der Kombination tauschten die beiden die Medaillenfarbe. Bei den Burschen wurde Tobias Plangger (ÖAV Innsbruck) Fünfter in der Kombination. (TT)