Von Tobias Waidhofer

Kitzbühel – „Da denkt man eher an die Sommerferien als an die Eishockey-Saison“, lachte gestern Hans Exenberger beim Blick aus dem Fenster. Doch für den Sportlichen Leiter des EC Kitzbühel steht die Eiszeit kurz vor der Tür. Am Samstag (19.30 Uhr) beginnt mit dem Heimspiel gegen Neumarkt die Mission „Alps Hockey League“ für die Tiroler Eishockey-Adler.

Die Nachfolge-Liga der Inter-National-League soll zukünftig ja den Unterbau für die Erste Bank Eishockey Liga bilden. Insgesamt 16 Klubs (sieben aus Österreich, acht aus Italien und einer aus Slowenien) sind dabei, besonders die starken Italiener könnten das Niveau heben. „Ich hoffe, es wird keine Zweiklassen-Gesellschaft – oben die Italiener, unten der Rest“, will Exenberger erst einmal abwarten. Bei der jüngsten 1:4-Niederlage im Rahmen der Meisterschaftsgeneralprobe gegen Sterzing bekamen die Gamsstädter die italienische Stärke gleich einmal zu spüren.

Aber wie beim Theater soll auf eine misslungene Generalprobe eine erfolgreiche Premiere folgen. Platzierung will Exenberger keine als Ziel ausgeben. „Wir versuchen das Bestmögliche“, sagt der Sportliche Leiter, der vor allem Ritten, Pustertal, Asiago, Jesenice und eben auch Testgegner Sterzing auf seinem Favoritenzettel stehen hat.

Personell tun vor allem die Abgänge der Torjäger Philipp Ulrich und Jarkko Oikarinen weh. Ein potenzieller Ersatz – der Tscheche Danko Deveri – ist schon wieder in der Heimat. Sein Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. „Es hat nicht gepasst“, erklärt Exenberger, der kurz vor Saisonstart neben dem Finnen Tommi Laine noch eine doppelte Offensivverstärkung aus Lettland ankündigte.

Trainer Joe West kann außerdem mit Kapitän Christoph Echtler und Peter Lenes auf verdiente Leistungsträger setzen. Zwei Spieler werden außerdem mit Ausbildungslizenz (Max Kainer/KAC, Christian Heinricher/VSV) für die Gamsstädter auflaufen. Und auch die Kooperation mit dem HCI soll fortgeführt werden. „Die Gespräche laufen“, erzählt Exenberger, der mit seinen Vorstandskollegen in der neuen Liga auch viele neue Auflagen umsetzen muss. Die Highlights, die auf Sky und ServusTV zu sehen sein werden, müssen die Vereine beispielsweise selbst filmen. „Es gibt viele Auflagen, die Neuland für uns sind. Es wird sicher spannend – organisatorisch und am Spielfeld“, lacht Exenberger. Und schon bald wird auch beim Blick aus dem Fenster nichts mehr an den Sommer erinnern.