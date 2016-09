Von Thomas Mair

Schwaz – Gegen den Tabellenletzten West Wien erhofften sich die Handballer von Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitagabend den zweiten Saisonsieg in der noch jungen HLA-Saison. Nach einem vollen Erfolg und einem Unentschieden starteten die Tiroler allerdings denkbar schlecht in die Partie und lagen nach 15 Minuten bereits 3:7 im Rückstand.

Erst im Anschluss fanden die Schwazer ins Spiel, schafften den zwischenzeitlichen Ausgleich, um kurz vor der Pause wieder die Zügel schleifen zu lassen. Das 13:16 war gar nicht nach dem Geschmack der Zuschauer in der Sporthalle Schwaz Ost.

Nach erneut verschlafenem Beginn der zweiten Halbzeit kam mit der Einwechslung des zweiten Torhüters Adnan Alikadic die Wende im Spiel. Der Eigenbauspieler glänzte mit tollen Paraden, weshalb innerhalb von wenigen Minuten der erneute Ausgleich gelang.

In der Schlussphase stand das Spiel auf des Messers Schneide, viereinhalb Minuten vor dem Ende (28:28) regierte auf beiden Seiten die Vorsicht, weshalb keinem Team mehr ein Treffer gelang. Aufgrund der wiederholten Aufholjagd kann der Punktgewinn zumindest für die Moral der Spieler als Gewinn gewertet werden.