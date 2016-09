Wörgl – Mit 16 Punkten aus den ersten sieben Runden hatte der SV Wörgl einen Katapultstart auf den Westliga-Rasen gezaubert, mit dem vor der Saison wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet hätten. Mittlerweile nähert sich der Aufsteiger nach den Niederlagen gegen Hohenems (1:2), Eugendorf (3:5) und gegen Hard (0:3) aber der harten Realität, die in der Drittklassigkeit herrscht.

„Am Anfang der Saison hatten wir auch viel Glück, dann in den letzten beiden Spielen viel Pech und gegen Hard war die Niederlage verdient“, meldete sich Wörgl-Coach Denis Husic zu Wort: „Wir haben wieder gekämpft und waren nicht chancenlos. Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen“, hielt er die schützende Hand über seine Elf, um eines doch nachzureichen: „Wir müssen schon wieder munter werden. Denn wenn wir so weiterspielen, geraten wir noch in diesem Kalenderjahr in den Abstiegskampf.“

Auf dem Boden der Salzburger Spitzenteams aus Grödig und Anif waren am Samstag nach den starken Regenfällen keine Spiele möglich. (lex)