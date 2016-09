Von Thomas Mair

Telfs – Von brüderlich geteilten Punkten waren die Protagonisten des 2:2-Remis zwischen Telfs und Silz/Mötz meilenweit entfernt. Die Emotionen kochten auf beiden Seiten so hoch, dass Anzeigen gegen Silz/Mötz-Trainer Aleksandar Matic, Telfs-Obmann Michael Kerschbaum und viel zerbrochenes Porzellan die Folgen waren.

Die 90. Minute war der Anlass für die unschönen Szenen am Spielfeldrand. Matic hielt den Spielball auf der Seitenlinie fest und wollte ihn partout nicht hergeben. Telfs-Spieler Marko Jovljevic wollte ihm den Ball wegnehmen und soll dabei vom 45-Jährigen einen Faustschlag gegen den Hals erhalten haben. Der Abwehrspieler ging zu Boden und Schiedsrichter Yilmaz Et verwies Matic der Coachingzone. „Es war eine Tätlichkeit an einem unserer Spieler“, dachte Telfs-Coach Werner Rott an ein Abtreten seiner Mannschaft. Im Sinne einer sportlichen Entscheidung haben sich die Telfer für eine Fortsetzung entschieden. Obmann Michael Kerschbaum sprach von einer „wilden Frechheit“: „Im Anschluss hat er den Schiri auch noch alles geheißen und den Matchball in die Pampa geschossen.“

Matic selbst verneint jegliche Tätlichkeit und meinte, dass er nur den Ball abgedeckt hatte. „Ich habe niemanden aktiv berührt“, verweist Matic darauf, dass er mit dieser Aktion den Unparteiischen zu sich holen wollte, um mit ihm ein Foul an seinem Kapitän zu besprechen: „Manuel Dablander hatte einen Stoß auf den Hinterkopf bekommen, weshalb er ausgewechselt werden musste. Ich wollte ihm sagen, dass er meine Spieler schützen muss.“ Zu dieser Interaktion kam es im darauffolgenden Tumult freilich nicht mehr. Vielmehr konnte auch der Schlusspfiff die Wogen nicht glätten. Kerschbaum ging auf Matic zu und forderte ihn auf, sich bei Jovljevic zu entschuldigen. „Das hatte ihn nicht interessiert und er erhielt Rückendeckung von seinem Obmann Christian Kranebitter.“ Dieser erkannte auch keinen Faustschlag und ärgerte sich über die vulgäre Sprache, die Kerschbaum ihm gegenüber verwendete und erstattete deshalb Anzeige beim TFV gegen den Telfer: „Ich bin Unternehmer und solche wüsten Beschimpfungen nicht gewöhnt.“

Referee Et wollte sich gestern nicht dezidiert äußern, gab aber an, dass „Matic zu heftig reagiert hatte“. Er habe seinen ausführlichen Bericht an den Verband weitergeleitet. „Ich muss das schlucken und darf den Ball nicht nehmen“, gab sich der Übungsleiter gestern im Hinblick auf den „finanziellen Schaden“, der ihm nach dem Strafsenatsurteil bevorsteht, geknickt. Einen Sieger suchte man indes vergangenen Freitagabend am Telfer Emat vergeblich.