Von Tobias Waidhofer

Hard – Schwaz-Trainer Stefan Höller ist keiner, der in Verdacht gerät, schnell zufrieden zu sein. Umso bemerkenswerter waren seine Worte nach dem gestrigen 1:1 in Hard. „Die zweite Halbzeit war eine der besten im ganzen Herbst“, schwärmte der Coach.

Trotzdem blieb am Ende „nur“ ein Punkt. Weil die Schwazer zahlreiche Torchancen ausließen und ihnen außerdem ein klarer Handelfmeter („Das haben mir sogar die Harder bestätigt“, so Höller) verweigert wurde.

Nach der Niederlage der Altach Amateure in Seekirchen fehlt auf Platz drei nur noch ein Punkt. „Daran werden wir im Frühjahr arbeiten“, grinste Höller. Aber: Auch wenn die Entwicklung in die richtige Richtung gehe, „haben wir weiterhin sehr viel Arbeit vor uns.“

Auch die jungen Wacker Amateure müssen noch an einigen Stellschrauben drehen. Beim 2:3 in St. Johann wurden der Schrott-Truppe gleich zu Beginn eine Standardsituation und ein hoher Ball in den Strafraum zum Verhängnis. „Wir waren in den ersten 20 Minuten nicht so präsent, wie es hätte sein müssen“, analysierte Trainer Andreas Schrott die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen. Trotz allem betont der noch sieglose Coach „aber die tolle Moral“ seiner Truppe. „Ich kann den Jungs nichts vorwerfen.“ Das Grüne hinter den Ohren bleibt halt ein Los der Jugend.

Eine tolle Leistung zeigte gestern der FC Kufstein. Die Festungsstädter holten mit dem 2:2 bei Austria Salzburg einen hochverdienten Punkt. Und rehabilitierten sich außerdem für die empfindliche 1:6-Pleite in Grödig. Eigentlich hätten sich die Tiroler sogar einen Sieg verdient. Zweimal traf die Hofbauer-Truppe, bei der Luka Dzidziguri einen Doppelpack schnürte, nämlich Aluminium. „Wir haben ein super Spiel geliefert. Nur ein Tor hat noch gefehlt“, freute sich auch Coach Martin Hofbauer.