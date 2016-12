Von Thomas Mair

Innsbruck – Es schüttete wie aus Kübeln und die Temperaturen erinnerten an den bevorstehenden Winter. Dennoch fanden sich 400 Fußballfreunde zum Tiroler-Liga-Schlager zwischen der Reichenau und Kitzbühel am Sonntagvormittag ein. Für die unwirtlichen äußeren Bedingungen wurden die Zuschauer aber mit einem intensiven Spiel inklusive zahlreicher Höhepunkte entschädigt. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg hatten am Ende nur noch die Anhänger aus der Gamsstadt ein Lächeln im Gesicht. „Das war richtig lässig“, waren sie sich einig, zumal die Kitzbüheler Führungsposition einzementiert wurde und der ärgste Verfolger mit sechs Punkten Vorsprung auf Distanz gehalten wurde.

Für den ersten Höhepunkt sorgte Raul Baur, der aus über 30 Metern abzog und unhaltbar für Reichenau-Tormann Matthias Hörtnagl zum 1:0 (54.) ins kurze Kreuz­eck traf. Beim Jubel hob der 19-Jährige das Trikot des Verletzten Andreas Landerl als Zeichen der Wertschätzung in die Höhe. „Er ist ein super Typ, mein bester Freund und er bringt Feuer ins Team hinein“, erklärte der Torschütze die Aktion, die vorher abgesprochen war. Baur selbst spürte in der vergangenen Saison in Kirchbichl meist nur die harte Ersatzbank und kam nur zu sporadischen Einsätzen. In Kitzbühel hat der Defensivspieler mit dem rechten Hammer (fünf Tore) bereits voll eingeschlagen. „Der Trainer gibt mir das Vertrauen und ich versuche immer 100 Prozent abzurufen“, meinte Baur, dessen Qualitäten Trainer Alexander Markl schätzt: „Er ist ein positiver Typ und hat letztes Jahr nie die Chance bekommen, sich zu beweisen. Aber er hat noch viel Luft nach oben.“

Überragender Mann am Platz war mit Sascha Wörgetter trotzdem ein Akteur, der sich nicht in die Torschützenliste eintragen konnte. Mit einem Lattenschuss vor der Pause und drei vergebenen hochkarätigen Chancen (57., 73., 86.) konnte der 23-jährige Mittelfeldregisseur seine Leistung nicht krönen. Beinahe hätte sich der leichtfertige Umgang mit den Großchancen – Baydar und Hinterseer vergaben auch noch zwei Sitzer – fast gerächt. Denn Schiedsrichter Reinhold Fischer hätte in der 87. Minute auf Elfmeter für die Hausherren entscheiden können, als Nicolas Hinterseer Alexander Mader im Strafraum umstieß. Konträre Meinungen waren die Folge: „Das war kein Elfmeter“ (Schiri-Assistent Stjepan Bosnjak), „Nie im Leben ein Elfmeter“ (Markl), während sich zahlreiche Reichenauer betrogen fühlten und Co-Trainer Marco Tomasi sogar von der Trainerbank verwiesen wurde.

Am Ende war man sich aber einig, dass in einer auf hohem Niveau stehenden Unterhaus-Partie die bessere Mannschaft mit 3:0 gewonnen hat, nachdem Christian Pauli mit einem sehenswerten Sololauf und Hinterseer in der Nachspielzeit trafen. Für die Innsbrucker, die sich laut Trainer Gernot Glänzer „zu wenige Chancen herausgearbeitet hatten“, gab es dennoch Grund zur Freude. Ex-Obmann Peter Kreis wurde vor dem Anstoß zum 70. Geburtstag gratuliert. Dem Jubilar wurde eine Einladung zur Reichenauer Adventreise nach Wien übergeben. Mit dem ersten Schneefall wurde Kreis warm ums Herz.