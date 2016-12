Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Acht Anläufe hat Turnerin Jasmin Mader gebraucht, am Wochenende in Wien landete sie erstmals den Sprung auf das oberste Siegertreppchen und wurde Staatsmeisterin im Mehrkampf. „Zeit ist es geworden“, sagt die 23-Jährige strahlend. Dabei wäre ihr das Lachen zuvor beinahe vergangen. Nach einem Spreizsalto am Schwebebalken rutschte die Kramsacherin so unglücklich ab, dass sie eine Platzwunde am Fußballen erlitt. „Wieder mal etwas vor den Staatsmeisterschaften. Bis zum Freitag wusste ich nicht, ob ich starten kann“, erzählt Mader. Nach drei Stichen, einem Spezialtape von Physiotherapeut Bernhard Höller und mit einem Patschen wagte Österreichs derzeitige Nummer eins dann noch einen Antritt in Wien: „So nach dem Motto, wenn es geht, dann geht es. Wenn nicht, dann eben nicht.“ Und es ging, allerdings nur am ersten Tag. Am Sonntag bei den Gerätefinali holte Favoritin Mader, die an Balken, Barren, Boden und Sprung schon einmal gewonnen hatte, kein einzigen Titel mehr. „Klar war das ärgerlich, aber ich habe mich nur noch von Gerät zu Gerät gehantelt und blöde Fehler gemacht.“ Eine Pause gibt es aber auch jetzt nicht, am Wochenende geht es in der deutschen Bundesliga in Heidenheim weiter, erst im Dezember darf Mader rasten: „Wettkämpfe sind jetzt in meinem Alter richtig cool, aber ich freue mich auch auf eine ruhige Weihnachtszeit.“