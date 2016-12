Von Daniel Suckert

Innsbruck – Der Kontrast hätte nicht größer sein können: Zu Mittag genoss Hypo-Aufspieler Alexander Tusch zusammen mit seinen Teamkollegen noch das Meer in Nahariya, am Sonntagabend landete die Truppe in einem verschneiten Innsbruck. Der große (Temperatur-)Schock blieb aber aus. Dafür sorgten die positiven Erinnerungen an den 3:1-Auswärtserfolg beim israelischen Meister Hapoel Mate Asher Akko. Heute soll der Aufstieg in die dritte Vorrunde und damit das Traumlos Friedrichshafen fixiert werden.

Unter all den freudigen Tiroler Volleyballern war einer, der den Auswärtsclou vielleicht um eine Spur mehr genießen konnte. Aufspieler Tusch wurde von Headcoach Daniel Gavan im entscheidenden Moment (vierter Satz) aufs Parkett geschickt. Der „Tuschi“ sollte in dieser Phase nicht zaubern, sondern einfaches Volleyball abliefern. Und das tat er auch.

Überbewerten wollte das der gebürtige Haller aber nicht. Für ihn war es eine Bestätigung der Entwicklung in den letzten beiden Jahren. „Ich habe gelernt, nichts erzwingen zu wollen ...“, reflektierte der 23-Jährige und fügte dem persönlichen Erfolgsgeheimnis das nötige Puzzleteil hinzu, „... und mit einer gewissen Wurstigkeit an die Sache ranzugehen.“

Wurst war ihm im Vorjahr gar nichts. Die Nummer acht des Hypo Tirol Volleyballteams wollte zu viel in zu kurzer Zeit: „Es gab da eine Phase, da war ich auf alle und jeden sauer. Weil es einfach nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt hatte“, erinnerte sich Tusch. „Das war die Zeit, nachdem ich die Verletzungen endlich hinter mir lassen konnte.“

Im Nationalteam kam dann der letzte Schritt zur inneren Ruhe. Dort mauserte sich der „Tuschi“ zur Nummer eins. Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen ging es zurück nach Innsbruck. Dort wartete mit Murat Yenipazar die nächste Herausforderung auf der Aufspieler-Position.

Die Konkurrenz mit dem türkischen Nationalspieler sah Tusch von Beginn an positiv. Statt sich an einer Nicht-Aufstellung zu stoßen, nimmt er das mittlerweile als Ansporn, noch mehr zu geben. Ein psychologischer Prozess, die negative in positive Energie umzuwandeln.

Darum sieht Tusch dem heutigen Rückspiel mit einer gelebten Leichtigkeit entgegen. Tusch: „Ob Murat oder ich am Anfang randürfen, ist sekundär. Wichtig ist, dass wir am Ende als Sieger vom Parkett marschieren.“

Wie man gewinnt, das weiß Headcoach Gavan. Der brachte es auf den Punkt: „Es gibt im Sport keine halben Sachen, das heißt, wir müssen noch einmal von Beginn an voll auf Sieg spielen.“ Die Stärken des israelischen Teams sind ihm bekannt, ebenso beruhigt die Tatsache, über eine qualitativ breitere Bank zu verfügen.

Spielen darf man sich trotzdem nicht. Die Grundsechs von Hapoel hat genügend Waffen – die Trümpfe hält aber der Vorzeige-Club der Tiroler Landeshauptstadt in den Händen.

Vor allem vor heimischer Kulisse. In der Olympiahalle dürften sich heute rund 1000 Zuschauer zum aktiven Daumendrücken einfinden. Deutlich mehr könnten es eine Woche später sein, wenn mit Friedrichshafen (GER) der erhoffte „Lieblingsgegner“ kommt. Tusch: „Natürlich ist Friedrichshafen schon präsent, aber vorerst müssen wir den Sack zumachen.“