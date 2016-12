Von Daniel Suckert

Innsbruck – Die geforderten Pflichtsiege zählen im Sport ja bekanntlich zu den schwersten. Als um 20.28 Uhr erstmals wieder der Volleyball über das Netz in der Olympiahalle flog, hatte der österreichische Meister, Hypo Tirol, eben einen solchen auf der „To-do-Liste“ stehen. Gegen das israelische Team Hapoel Mate Asher Akko ließ der neunfache rotweißrote Meister jedoch vor 1500 Zuschauern nichts anbrennen. Der 3:0-Heimerfolg ermöglicht nun das heiß ersehnte Duell mit Friedrichshafen (GER).

Headcoach Daniel Gavan musste nach dem 3:1-Auswärtstriumph nichts an der Grundformation ändern: Masliev, Da Silva, Frances, Juhkami, Aufspieler Yenipazar, Teppan und Libero Lukinha gaben am grün-roten Parkett von Beginn den Ton an. Beim ersten Time-out leuchtete schon eine 16:9-Führung der Hausherren von der Anzeigetafel. Lediglich im Finish ließen sich die Dunkelblauen etwas mehr Zeit – Da Silva und Co. nützten „erst“ die vierte Chance.

In dieser Gangart ging es weiter. Noch bevor ein Teil der Zuschauer den Weg vom Buffet zurück in die Halle gefunden hatte, konnten die Dunkelblauen wieder eine 10:4-Führung vorweisen.

Ob Annahme oder Block – Tirols Volleyballer dominierten nach Belieben. Wer das Haar in der Suppe suchen wollte, konnte einzig die anfängliche Service-Leistung bemängeln. Die hätte – aufgrund der mangelnden Gegenwehr von Hapoel – durchaus effektiver und weniger fehleranfällig sein können.

Das legte sich aber. Und weil die Truppe von Trainer Gavan so richtig Lust hatte, demoralisierte man den israelischen Meister in Durchgang zwei mit einem ungefährdeten 25:10. Das war ganz nach dem Geschmack der 1500 Zuschauer, die bereits Mitte des zweiten Durchgangs die La-Ola-Welle durch die Olympiahalle ziehen ließen.

Der Gewinn des zweiten Durchgangs nach nicht einmal 45 Minuten fixierte aufgrund des Satz-Verhältnisses den Aufstieg in die dritte Vorrunde der Königsklasse. Darum rotierte Coach Gavan auch im dritten Satz. Aufspieler Tusch, Mittelblocker Beer, der polnische Außenangreifer Król und Niklas Kronthaler bekamen ihre Einsatzzeiten. Das änderte aber nichts – nach 80 Minuten lagen sich die Tiroler Akteure jubelnd in den Armen.

Dementsprechend zufrieden resümierte Hypo-Manager Hannes Kronthaler nach dem 3:0-Erfolg: „Block und Annahme waren heute sicherlich entscheidend. Die Stimmung in der Halle war großartig. Jetzt freuen wir uns natürlich auf Friedrichshafen.“