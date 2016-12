Von Thomas Mair

Innsbruck — Die Herbstdepression hatte den SV Kirchbichl in der UPC Tirol Liga fest im Griff. Seit Anfang September gelang dem Vizemeister nämlich nur ein Sieg (3:2 gegen Imst) aus neun Begegnungen. Einen derartigen Negativlauf hatte Trainer Paul Schneeberger seit seinem Amtsantritt im Sommer 2015 noch nicht miterleben müssen. Trotzdem glaubte der NMS-Lehrer stets an eine Trendumkehr, die mit dem gestrigen 3:1-Sieg gegen den SVI möglicherweise eingeleitet werden konnte. „Im Fußball kann es schnell in die eine oder andere Richtung gehen, aber letztendlich ist es eine Kopfsache", meinte Schneeberger.

Und am heutigen Samstag waren die Kirchbichler im Kopf ganz stark, steckten einen 0:1-Rückstand weg und schlugen dreimal zurück. „Nach dem 1:1 haben wir befreit aufgespielt und konnten uns belohnen", analysierte der 38-Jährige, der nun mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause geht. Personell besteht im Winter kein Handlungsbedarf, weil „wir qualitativ und in der Breite gut aufgestellt sind". Allerdings hat Westligist Wörgl die Fühler nach dem ein oder anderen Kirchbichler ausgestreckt. („Bei einem Abgang würden wir dann reagieren.")

Eine Reaktion zeigte auch Tabellenschlusslicht Ebbs, das beim torlosen Remis in Kundl den ersten Auswärtspunkt der Saison ergatterte. In Abwesenheit des scheidenden Betreuers Gerhard Pichler leitete der verletzte Verteidiger und Co-Trainer Gerhard Seissl die Geschicke auf der Trainerbank und stellte in der Verteidigung auf eine Fünferkette um. „Wir wollten nicht erneut sechs Tore erhalten", erklärte der Interimstrainer die erfolgreiche Maßnahme. Selbst drei Chancen auf den Sieg hatten sie vorgefunden. Wer nach der Winterpause das Zepter auf der Ebbser Trainerbank schwingen wird, steht noch nicht fest. Seissl selbst wird es nicht sein, weil er noch zwei bis drei Jahre spielen will und ihm zudem die Trainerlizenz fehlt.