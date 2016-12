Innsbruck – Lang, lang ist’s her, dass Silz in Wattens gewinnen konnte: Am Freitag war es wieder einmal so weit. Silz feierte gegen die Pinguine einen 4:2-Auswärtserfolg – und das hochverdient.

„Diesmal waren wir mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht überlegen“, kommentierte Silz-Obmann Erwin Althaller, der eine gewisse Genugtuung nicht verhehlen konnte: „Nicht wenige haben vor dem Spiel gemeint, dass unsere junge Truppe gegen Wattens untergehen wird.“

Die Silzer Jungbullen (Altersschnitt unter 21 Jahren) überzeugten gegen Wattens durch körperliche Fitness und Schnelligkeit: „Und das, obwohl wir kaum Eiszeit zum Trainieren hatten.“ Held des Abends: Goalie Flo Weratschnig (21). „Er spielt eigentlich für unser Farmteam, musste aber für unsere erkrankten Schlussleute einspringen. Er hat uns mit starken Paraden im Spiel gehalten.“

Nun stehen drei Heimspiele an. Kampfansage aus Silz: „Da wollen wir mindestens sechs Punkte holen.“ Wattens-Sportchef Markus Gander war nach eigenen Angaben dagegen etwas „verschnupft“: „Wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt.“ Gander erwartet nun eine Reaktion: „Die Mannschaft wird zeigen, dass sie Charakter hat.“ Nun gelte es, sich selber aus dem Tief wieder herauszuarbeiten.

Sowohl Zirl (3:5 gegen Brixen) als auch Kufstein (3:4 gegen Hohenems) mussten am Abend Niederlagen jeweils hinnehmen. (a.m.)