Innsbruck – Die Kitzbüheler Adler kommen aus ihrem Tief derzeit nicht heraus: Gegen Sterzing setzte es am Samstagabend die bereits sechste Niederlage in Folge. 2:4 verloren die Gamsstädter in der Sky Alps Hockey League auswärts in Südtirol. Auch in der Eliteliga war aus Tiroler Sicht nicht alles eitel Wonne.

Kitzbühels Trainer Joe West kennt die Gründe für die erneute Pleite: „Wir haben das erste Drittel verschlafen und dafür die Rechnung bekommen.“ Besonders ärgerte den Kanadier, dass man wiederum zwei Tore in Unterzahl kassierte: „Das ist schon länger ein großes Problem für uns.“

Am Einsatz habe es hingegen nicht gemangelt: „Wir haben gekämpft und gearbeitet, aber in dieser Liga ist das nicht genug.“ Dass die spielerische Qualität auch durch den langen Ausfall von Peter Lenes gelitten habe, möchte West nicht als Ausrede gelten lassen: „Wir sind alle gefordert, eine bessere Leistung zu bringen.“

Wie für Kitzbühel eine Klasse höher gab es auch für Kufstein und Zirl in der Eliteliga wenig Grund zum Feiern. Kufstein verlor durch ein Tor in der letzten Minute in Hohenems 3:4. Zirl musste sich indes Brixen daheim mit 3:5 geschlagen geben. Coach Martin Höller zeigte sich mit der von seiner Mannschaft gezeigten Leistung unzufrieden und stellte seinem Team die Rute ins Fenster: „Bei manchen Spielern passt die Einstellung nicht. Wir werden jetzt im Training unter der Woche Gas geben und schauen, ob wir gegen Wattens eine Reaktion sehen.“

Nachdem Silz bereits am Freitagabend mit dem Auswärtssieg bei Wattens überrascht hatte, fuhr Kundl gestern zum Abschluss der Runde gegen das punktelose Schlusslicht Feldkirch/Lustenau einen 7:2-Pflichtsieg ein. Obmann Gerhard Maier sprach ob der klaren Verhältnisse von einem „verdienten Erfolg“. (a.m.)