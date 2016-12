Von Benjamin Kiechl

Inzing – „Es gibt schönere Siege“, sagte Inzing-Obmann Klaus Draxl und atmete tief durch. Der Ringkampf in der 1. Bundesliga gegen den KSK Klaus ging am Samstagabend in die Verlängerung – am grünen Tisch. Inzing deckte im vorentscheidenden Kampf um den Bundesliga-Final­einzug gleich zwei „Tricksereien“ der Gäste auf, so Draxl: Zum einen setzten die Vorarlberger den 14-jährigen Christian Dobler eine Klasse höher (bis 62 kg) ein. „Das ist nach den Regeln des Ringsportverbandes aber erst ab 15 Jahren erlaubt, um den Jungen nicht zu verheizen.“

Kampfentscheidend war der Ausschluss von Ilias Magomadov, der gegen den Inzinger Benjamin Greil unmittelbar nach Anpfiff des Freistil-Kampfes aufgab. Auch hier waren die Inzinger mit den Regeln vertraut: Ein bereits verletzter Ringer darf nicht eingesetzt werden. Nach den Ausschlüssen wurde der Kampf mit 41:15 für Inzing gewertet. Draxl: „Es hat eine rund 20-minütige Diskussion gegeben, ehe uns Liga-Obmann und Kampfrichter-Referent Recht gaben.“

Die Tiroler kämpfen am 19. November in Götzis um den erstmaligen Finaleinzug.