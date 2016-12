Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Lienz ist ihr zu klein geworden. „Um im Schwimmen weiterzukommen, musste ich weggehen“, sagt die Gaimbergerin. Vor vier Jahren zog sie aus, um sportlich gesehen die Welt zu erobern. In ihrem Fall Schwimmbäder.

Die Wahl fiel damals auf Graz, zur Diskussion standen auch Wien und Innsbruck. „Die 50-m-Halle und Trainerin Ingrid Flöck dort gaben den Ausschlag“, erzählt die 22-Jährige. Ein Umzug, der dem Tiroler Teenager aber nicht unbedingt leichtfiel. Vor allem, da sie es gewohnt war, dass „überall alles familiär abläuft“.

Nothdurfter ließ sich nicht aus der Bahn werfen, nicht in der Schule, nicht beim täglichen Training oder gar durch einen Coachwechsel (jetzt Dirk Lange). Ihre Osttiroler Kolleginnen, eine Triathletin und eine Judokämpferin, die mit ihr gemeinsam nach Graz gezogen waren, haben hingegen bereits aufgehört. „Nur ich bin übrig geblieben“, sagt die gebürtige Lienzerin und lächelt – auch etwas stolz. Inzwischen hat sie ein Studium (Sport und Psychologie/Philosphie) begonnen, und auch sportlich scheint es zu laufen. Nothdurfter qualifizierte sich unlängst für die Kurzbahn-WM Anfang Dezember in Windsor (Kanada). Wenn auch nicht beim ersten Anlauf: „Es war meine letzte Chance, der letzte Termin, das Limit zu schwimmen.“ Elf Hundertstelsekunden blieb sie unter der geforderten Zeit von 31,88 Sek. über 50 m Brust.

Die Vorfreude auf ihre erste WM wächst. Auch weil Nothdurfter bei zwei EMs bereits Erfahrung gesammelt, die anfängliche Nervosität vor dem Start sich also gelegt hat: „Ich wäre vor meiner ersten EM fast umgekippt.“ Jetzt genießt sie den internationalen Vergleich mit Stars und profitiert: „So ein Wettkampf pusht ungemein für das Training.“ Mit schnellen Schwimmern vergleicht sich die Studentin aber auch im Alltag, zuletzt war etwa die Olympia-Dritte über 200 m Brust, Shi Jinglin, in Graz ihre Trainingskollegin. Am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften taucht in „ihrem“ Becken die dreifache Olympiasiegerin Katinka Hosszú (HUN) auf – wenn auch eher nicht über Nothdurfters Spezialstrecke.

Für Tirol sind 40 Schwimmer aus fünf Vereinen (SC Innsbruck, TWV, SU Hall, SK Zirl, SC Söll) dabei – ebenso wie Tirols „Exporte“ Bernhard Reitshammer, Lena Kreundl, Caroline Hechenbichler (alle ASV Linz) und Michelle Pawlik (SU Generali).