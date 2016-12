Rollen wir das Feld chrono­logisch auf: Wie fällt die Halbjahresbilanz in der ÖFB-Jugendliga aus?

Helmut Lorenz: Bei der U15 (Vorletzter, Anm.) war es klar, dass es schwierig wird, in dieser Deutlichkeit aber nicht zu erwarten. Es war eine Mischung aus vielem – von Abgängern, fehlender individueller Klasse oder Zweikampfverhalten. All­e vier Goalies waren verletzt, David Kamuf (FC Kufstein) hat uns dankenswerterweise und gut ausgeholfen. Im Gesamten gibt es nichts zu beschönigen, aber ganz so negativ sehen wir das nicht. Wir haben auch hier sehr gute Spieler, unter anderem Bauernfeind oder Köchl, und haben vor drei Jahren Ähnliches erlebt: Von der damaligen Truppe spielen aktuel­l mit Galle, Riegler, Tinzl und Jawad­i gleich vier Spieler frühzeitig bei den Wacker Amateuren.

Kurz zur U16 und U18:

Lorenz: Die U16 ist mit ihrer breiten individuellen Klasse und herausragenden Fähigkeiten in der Mannschaft auf Platz neun klar unter ihrem Wert geschlagen worden. Die Leistung der U18 war in Ordnung, die letzte Runde bei Rapid top. Viele Tiroler ÖFB-Fans konnten sich davon ein Bild machen. Die ÖFB-Jugendliga wird höchst unterschätzt.

Hat sich das Zusammenspiel zwischen Akademie und Wacker bezüglich jener Spieler, die vorzeitig hinauf zu den Amateuren schieben, verbessert?

Lorenz: Ganz klar. Die Diskussionen bei brisanten Fällen werden immer bleiben. Wenn ein Galle oder Riegler Stammkraft bei den Amateuren ist, ist das hochgradig zu unterstützen. Wenn ein Spieler hin und her pendelt und auf zu wenig Einsatzzeiten kommt, ist es aber nicht förderlich.

Muss der Anspruch der Akademie zumindest die Ausbildung von Regionalliga-Spielern sein?

Lorenz: Ich sage es so: Der Anspruch von sehr guten und sehr willigen AKA-Spielern muss die Bundesliga sein. Der Mindestanspruch sollte die Regionalliga sein. Einer, der bei der U18 heraussticht, setzt sich in der Regionalliga sicher durch.

Mit etwas Sarkasmus – leider glauben aber alle, dass jeder Profi werden muss?

Lorenz: Die Erwartungshaltung von Fußball-Tirol ist zu hoch, wenn man sieht, was in Summe herausgekommen ist. Wir stellen in der Bundesliga nur eine Handvoll ältere Spieler (Mader/St. Pölten, Aigner/Altach, Walch/Ried, Lovric/Sturm), der FC Wacker hat seit Fabian Koch (2011 zur Austria) keinen Spieler mehr gewinnbringend verkauft. Wir stellen momentan zwei Zweitliga-Vereine. Und in dieser Konstellation gibt es für uns nichts Schöneres, als dass herausragend­e AKA-Kicker Teil der Profi-Kader dieser Mannschaften werden.

Aus jahrelanger Erfahrung wissen Sie, dass die Un­berechenbarkeit bleibt.

Lorenz: Als ich meine Arbeit bei der AKA begonnen habe, ist der Lukas Hinterseer (Ingolstadt und ÖFB-Teamspieler) gerade gegangen. Er war auffällig damals, aber nicht überragend. Mein Vorgänger (Wolfi Schwarz) hat zum Beispiel gesagt: „Wenn’s der Obernosterer nicht schafft, dann kenne ich mich nicht mehr aus.“ (Der Regisseur spielt jetzt bei Elversberg/4. deutsche Liga). Oder ein Drazen Kekez ist erst bei der U18 AKA-Stammspieler geworden und wurde über Rum und Hall zum Stammspieler bei der WSG Wattens. Wir dürfen eines nicht vergessen: Wenn ein Spieler die AKA verlässt, ist er maximal 18. Bis dahin ist noch nicht alles entschieden und der nächste Schritt ein ganz wichtiger.

Das Elite-Talente-Projekt „Profiles – going for goals“ sollte Wacker wie Wattens dienen?

Lorenz: Ja, und für mich war Wattens bis jetzt etwas zu wenig dabei. Ich bin dafür, dass die besten Buben entweder zu Wacker oder Wattens kommen. Nicht zuerst zu Wacker und dann zu Wattens, ich sehe das völlig gleichgestellt. Und noch etwas: Die Regionalliga und UPC Tirol Liga sind voll mit den AKA-Abgängern eines Jahrzehntes. Wir sollten immer wieder einen Blick in die Peripherie werfen. Da fällt mir zum Beispiel ein David Schneg­g bei Landesligist Schönwies/Mils ein.

Was fällt Ihnen zum Stichwort Quereinsteiger wie dem Wattener Gebauer ein?

Lorenz: Gott sei Dank gibt es die, und auch das begründet meine Aussage, dass bis 18 keine endgültige Entscheidung gefallen ist. Zudem fällt er in die Rubrik der Spät­geborenen, viele von ihnen fallen bei der Talenteauswahl wegen der späteren Entwicklung durch. Ein Faktor, der auf Grund des Leistungsdrucks in vielen Sportarten gleich passiert. Aber jene, die dranbleiben, kommen dann umso besser zurück.

Wie man hört, soll die Professionalität bei der AKA Tirol mit einem hauptberufliche­n Tormanntrainer weiter gesteigert werden?

Lorenz: Das stimmt, und ich begrüße diesen Schritt des Verbandes. Wir haben in den letzten Jahren die Physio-Schiene verdoppelt, einen nebenberuflichen Athletiktrainer (Christopher Schröck) sowie die gewünschten Individual­trainer dazubekommen. Ich bin mit der Arbeit des Trainerteams (U15/Stefan Landauer, U16/Sammy Glatz, U18/Andreas Spielmann) sehr zufrieden. Im Frühjahr wurden wir mit vielen Punkte­n belohnt, im Herbst nicht so. Aber wir bleiben dran.

Im Hintergrund wurden Kooperationsgerüchte zwische­n Wacker und Wattens laut, zudem sollen beide Klubs Pläne für eine eigene Akademie schmieden. Gehört die AKA zum Profiklub? Lorenz: Ich sehe das entspannt. Die Akademie ist seit 2002 (Konkurs FC Tirol) beim Tiroler Fußballverband und beide Ansätze haben ihre Berechtigung. In der derzeitigen Konstellation bei zwei gleichgestellten Zweitliga-Vereinen halte ich unsere AKA für eine sehr gute Lösung. Das Land und die Stadt geben uns in höchster Überzeugung die Förderung, weil sie wissen, dass das Geld dort zu 100 Prozent dem Nachwuchs gewidmet ist. Es kann auch kein­e billigere Lösung für einen Bundesligaklub geben als eine Verbandsakademie, die genau für die eigenen Bundesliga­klubs ausbildet.

Eine zweite Akademie wird sich kaum spielen.

Lorenz: Was nicht geht, ist der Gedanke an eine zweite AKA. Dafür fehlt derzeit in Tirol die breite Klasse.

Als Bundesligist wird aber bei fehlender Akademie in Zukunft eine Strafzahlung angedacht? Lorenz: Wenn das kommt, sehe ich das nicht als Straf­zahlung, sondern als Beitrag. Man kann sich ja weiter Spieler aus der AKA herausfiltern. Unsere AKA ist relativ billig (geschätzt gut 500.000 €). Altac­h hat auch keine eigene und lebt vom Vorarlberger Verband.

Der Tiroler AKA fehlen nach wie vor Grünflächen und ein gemeinsames Heim für jene Schüler, die nicht täglic­h heimfahren können.

Lorenz: Was das Grün betrifft, ist die Zusammenarbeit mit der USI (Universitäts-Sportinstitut Innsbruck) bestens, ein zweiter eigener Platz auf der Akademie ist ein Wunschtraum. Was das Heim betrifft, sollten sich alle Verbände zusammen dafür einsetzen, um die besten Nachwuchssportler Tirols unter ein Dach zu bringen.

Noch was auf dem Herzen?

Lorenz: Ja. Die besten Genesungswünsche an Friedl Kovatsch, unseren herzensguten Zeugwart rund ums Akademiegebäude, dass sein Herz wieder gesund wird. Es gibt ja wichtigere Dinge im Leben.

Das Gespräch führte Alex Gruber