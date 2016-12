Von Roman Stelzl

Innsbruck – Der Weg an die Spitze ist im Profi-Golf lange, er hat Ecken, Umwege, ganz selten auch Abkürzungen – und im Falle der Tirolerin Christine Wolf war dieser Weg zuletzt binnen vier Wochen über 40.000 Kilometer lang. Das entspricht dem Umfang der Erde. Und eine Weltreise war es auch für die 27-jährig­e Iglerin, das zeigt der grob skizzierte Flugplan: Innsbruck – Orlando (USA) – Peking (CHN) – Sanya (CHN) – Abu Dhabi (VAE) – Delhi (IND) – Innsbruck. Turnier folgte auf Turnier, Herausforderung auf Herausforderung.

Heute, wenige Tage nach dem Mammutprogramm, kann Wolf über das alles lachen. Vorrangig wohl aus einem Grund: Nach einer mäßigen Saison auf der Ladies European Tour schaffte es Österreichs Golferin des Jahres dreimal ins Spitzenfeld mit Rang 18 in Sanya, Rang 21 in Abu Dhabi und elf in Delhi.

„Nach dem, wie es vorher gelaufen ist, bin ich damit sehr zufrieden“, sagt Wolf. Nur fehlt bei der Freude eine Tatsache: In Abu Dhabi und vor allem in Delhi lag sie nach den ersten beiden Runden auf Podest-, ja sogar auf Siegeskurs. Zweimal wurde es nichts. Ein Problem? „Nein“, so Wolf, „es war beid­e Male eine schwierige Situation. Einmal war es bei einem Schlag einfach die falsche Wahl. Und am End­e hängt es ja immer von der Tages­verfassung ab.“

Am letzten Tag auf Knopfdruck funktionieren? Das soll eine Frage der Erfahrung sein. Wolf: „Je öfters man so etwas erlebt, desto besser wird man.“ Der erste Stockerlplatz auf der European Tour lässt noch auf sich warten – vielleicht folgt er ja bereits kommende Woche beim LET-Bewerb in Doha (KAT/ab 23.11.).

Aber über den Tellerrand der European Tour hinweg späht Wolf längst auch nach Nordamerika. Und das war auch der Grund, weswegen es Ende Oktober nach Orlando, genauer nach Venice ging: Wolf spielt­e um ihre erste Qualifikation für die Ladies Professional Golf Association (LPGA). Höher geht es im Damen-Golf nicht mehr. Und für ihr größtes Karriere-Ziel fehlte Wolf am Ende nur ein Schlag: Auf der zweiten von drei Quali-Stufen belegte Wolf Rang 85. Ein Aufstieg wäre bereits einer LPGA-Tour-Karte 2017 gleichgekommen. Ist die Quali das große Ziel für 2017? Das wird die Saisonplanung zeigen. Und für die ist es jetzt zu früh.