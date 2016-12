Zirl — Nach zwei Niederlagen in Serie konnten sich die Wattens Penguins endlich den Frust von der Seele schießen. Am sechsten Spieltag der Eishockey-Eliteliga gastierten die Kristallstädter bei den Gunners Zirl. Ein Ausflug, der sich lohnte: Mit einem 8:3-Erfolg im Gepäck reiste der Vizemeister nach Hause. Man of the Match war dabei Lukas Schwitzer, der gleich viermal einnetzte. Für den Edel-Routinier eine Erleichterung: „Die ersten fünf Spiele lief es nicht so gut für mich. Gestern hat einfach alles gepasst. Vier Schüsse, vier Tore. Vier Tore gelingen eigentlich sonst fast nie." Ein Ziel, wie viele Treffer noch dazukommen sollen, hat sich der ehemalige HCI-Spieler nicht gesetzt: „Wenn wir Meister werden, brauche ich gar keinen mehr." Auch Markus Gander, der Sportliche Leiter, resümierte zufrieden: „Wir haben viel besser gespielt als zuletzt, es war eine klare Steigerung zu sehen."

Zirl wartet indes nach wie vor auf den ersten Sieg und hat bei nur einem mageren Punkt den vorletzten Platz inne.

Der souveräne Leader aus Kundl behielt auch nach dem Gastspiel in Brixen die weiße Weste, in Südtirol siegten die „Crocodiles" am Freitag mit 2:0. Kufstein fertigte gestern Schlusslicht Feldkirch/Lustenau mit 15:2 ab, das Spiel zwischen Silz und Hohenems war bei Redaktionsschluss noch im Gange. (m.l)