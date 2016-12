Von Florian Madl

Innsbruck – Länderspiel-Atmosphäre erlebte man in der ZF Arena Friedrichshafen keine, auch wenn sich sogar Almhütten-Schlager in die Pausenmusik mischten. Doch um 18.55 Uhr war der Käse sprichwörtlich gegessen, mit dem Gewinn des zweiten Satzes hatte der deutsche Vizemeister den Gesamtscore nach dem Hinspiel (1:3) in eine für Hypo Tirol unerreichbare Höhe geschraubt.

2:3 hieß es am Ende, und obwohl die Luft heraußen war, musste man diesem Ergebnis das Etikett „achtbar“ verpassen. „Kompliment an die heutigen Wechselspieler, die das Match mit sehr viel Anstand zu Ende gespielt haben“, befand auch Manager Hannes Kronthaler, der nun dem Sechzehntel-Finale auf der kleineren Bühne CEV-Cup entgegenblickt. In der zweithöchsten Leistungsstufe Europas heißt der Gegner im Jänner wohl Volley Piacenza (ITA/Duell mit Stroitel Minsk/BLR um den Aufstieg).

Auch Headcoach Daniel Gavan hatte nach der Niederlage ein Extra-Lob für seinen zweiten Aufzug über: „Nach dem 0:2 war alles vorbei, wir haben die komplette Mannschaft gewechselt. Ein Lob an die Jungs, die aufs Feld gekommen sind.“ Leute wie Alex Tusch, Niklas Kronthaler und Marek Beer nutzten ihre Chance auf internationalem Parkett, um ihren Erfahrungsschatz auszuweiten.

Gavans Bestandsaufnahme, was die Leistung seiner Mannschaft anbelangt, fiel allerdings nüchtern aus: „Wir haben gesehen, dass wir derzeit nicht unter Druck spielen können, deshalb haben wir den zweiten Satz auch dementsprechend klar abgegeben.“ Schon drei Servicefehler zu Beginn des Entscheidungsspiels hatten darauf hingedeutet, dass weniger die 1496 Zuschauer als die Nerven der entscheidende Faktor im Spiel um den Aufstieg sein würden.

Knackpunkt im Spiel: Bei ausgeglichenem Spielverlauf verloren die Tiroler Mitte des ersten Satzes den Faden, aus einem 15:16 wurde ein wenig schmeichelhaftes 17:25. Und im zweiten Satz, der die Entscheidung bedeuten sollte, waren die Gäste noch weiter vom Gewinn entfernt. Eine lehrreiche Erfahrung, die man möglicherweise ab Jänner in Zählbares verwandeln könnte ...