Von Roman Stelzl

Innsbruck – Die Sache mit dem Rechenschieber ist im Sport ja immer die gleiche: Man bewegt die Kugeln gedanklich hin und her, rechnet und rechnet, was der eine und was der andere so an Punkten einsacken darf – und am Ende kommt doch immer dasselbe Resultat heraus. Jeder muss nach vorne blicken, auf sich schauen. Und Kletterer Jakob Schubert formuliert das so: „Ich muss mein Bestes geben, meine Chancen nützen, mich auf mich konzentrieren.“

Einfacher gesagt als getan. Vor allem, weil es für den 25-jährigen Innsbrucker morgen beim letzten Vorstiegs-Weltcup der Saison in Kranj (SLO) noch um den Gesamtsieg geht. Deshalb gilt der Fokus vermehrt auch einem Konkurrenten: dem slowenischen Lokalmatador Dome­n Skofic, der mit 40 Punkten Vorsprung auf Schubert ins Finale klettert. „Ich muss gewinnen, Domen darf nur Sechster werden“, rechnet Schubert bei einem Streichresultat vor.

Das Vorhaben ist schwierig genug. Skofic gewann heuer drei Weltcups, war zweimal Vierter. Und dennoch: Zwei Patzer waren dabei. Beim Weltcup in Villars (SUI/13.) im Juli – und bei der letzten Weltcup-Station in Xiamen (CHN/9.). Zeigt der 22-Jährige Nerven? Schubert selbst versucht solche Themen auszuklammern, gelungen war das etwa am Dienstag bei der Geburtstagsfeier von Jessica Pilz unter Kletterkollegen in einer Innsbrucker Pizzeria.

„Ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit der Saison. Das war gut“, sagte der zweifache Gesamtweltcupsieger. Der Druck scheint abgefallen zu sein nach WM-Silber und drei zweiten Plätzen im Weltcup. Und das obwohl Anfang der Saison das große Ziel ein Wettbewerbssieg war. Der war ihm auch schon im Jahr 2015 verwehrt geblieben. Schubert: „Aber ich war heuer schon viel näher dran.“

Pikant an der ganzen Geschichte: In Imst hätte Schubert eigentlich der Sieger sein müssen, hatte Skofic doch beim Aufstieg einen Haken mit dem Fuß berührt. Der Protest hätte durchgehen müssen – kam aber zu spät. Skofic gewann aufgrund des besseren Halbfinales. „Das war eine komplette Fehlentscheidung. Aber da kann man jetzt nichts mehr machen“, zeigte sich Schubert sportlich fair.

Der wahre Ärger liegt ja ohnedies tiefer in der Saison begraben: Fußfehler bei den Weltcup-Stationen zwei und drei hatten dem Ex-Weltmeister nur die Ränge sechs und acht gebracht. Zu wenig. Wäre es ihm dort besser ergangen und käme dann auch noch ein Imst-Sieg hinzu …

Aber genug mit dem „Hätte ich, wäre ich“. Jetzt geht der Blick in die Zukunft, zum geliebten Weltcup in Kranj, wo Schubert siebenmal in Folge unter den besten fünf stand, darunter zwei Siege. Ein guter Boden für eine Sensation.