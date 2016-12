Es sind stets die Pflichterfolge, die am schwersten zu holen sind. Bei den Schwazer Handballern war das gestern nur in der ersten Hälfte so. Gegen das Schlusslicht der rotweißroten HLA-Liga, Bruck, gab es am Ende einen 26:20 (13:10)-Heim­erfolg zu notieren. Die Knappenstädter sammelten damit weitere wichtige Zähler für den Kampf um das obere Playoff.

Für die Truppe von Schwaz-Coach Rául Alonso war der Bruck-Erfolg allerdings nur der Auftakt für weitere intensive 14 Tage. Denn bis zur Winterpause stehen noch vier Auftritte (drei Liga, einer im ÖHB-Cup) an. Umso besser tat der gestrige Sieg, nachdem man in den letzten vier Wochen nicht einen Triumph bejubeln konnte. (suki)