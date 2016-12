Tirols Eisschnelllauf-Duo Linus Heidegger und Viola Feichtner verteidigte gestern seine Halbzeitführung bei den Österreischischen Meisterschaften in Innsbruck und gewann die Titel in der Allround-Klasse. In Abwesenheit der erkrankten Weltcup-Spitzenathletin Vanessa Herzog setzte sich die 18-jährige Feichtner aus Oberperfuss gegen Konkurrentin Viktoria Schinnerl durch. Zudem schnappte sich die Weltcup-Starterin die Titel über 1500, 3000 und 5000 Meter. „Mir ist es an beiden Tagen sehr gut gegangen. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung", meinte Feichtner.

Bei den Herren war Heidegger wenige Tage nach seinem neuen österreichischen Rekord über 10.000 Meter eine Klasse für sich: So wie Feichtner räumte der 21-jährige Innsbrucker alle Einzel-Titel ab (1500, 5000, 10.000 Meter) und verwies Mathias Hauer sowie den erst 16-jährigen Gabriel Odor (alle Athleten USC Innsbruck) auf die Plätze. „Es ist mein liebster Bewerb, weil du auf verschiedenen Distanzen über zwei Tage voll gefordert bist", meinte Heidegger zum dritten Allround-Titel in Folge. Nächster Stopp für die neuen und alten Meister ist die EM im Jänner 2017 in Heerenveen (NED). (TT)