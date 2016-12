Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck — Die Vorbereitungen waren umfangreich. „Bettdecken und Pölster haben sie mitgenommen. Es sah beinahe so aus, als ob keine je wieder heimfahren wollte", scherzte VC-Tirol-Obfrau Therese Achammer. Die rund 1300 Kilometer und etwa 17 Stunden Fahrzeit nach Montenegro haben die Tiroler Volleyballerinnen so jedenfalls gut überstanden. „Alle frisch und munter", berichtete Ach­ammer gestern nach der Ankunft in der adriatischen Küstenstadt Luka Bar.

Während die Schlafsachen im Reisebus blieben und eine Nacht im Hotelbett anstand, zog man Dienstagabend zum ersten Training dennoch mit gewichtigem Gepäck in die Halle ein: mit einem überraschenden 3:1-Erfolg vom Heimspiel am vergangenen Dienstag in Innsbruck — der einzige Sieg unter den derzeit fünf im Europacup-Einsatz stehenden ÖVV-Teams. „Warum sollten wir das heute nicht wiederholen?", fragte Achammer rhetorisch und strotzte vor Selbstbewusstsein: „Wir haben ja nichts zu verlieren."

Aufspielerin Lauren Moncks, die trotz Bänderverletzung schon im ersten Europacup-Spiel angetreten war, ließe sich nichts anmerken, beschrieb die 74-Jährige: „Und wir haben jede Menge Rollen Tapeverband mitgenommen."

Einzig Trainer Jean-Michel Roche drückte für Mittwochabend (18 Uhr) auf die Euphoriebremse. „Wir spielen in Montenegro, da habe ich schon einiges erlebt, was die Zuschauer betrifft", warnte der seit Herbst neue VCT-Coach vor Übermut, um dann doch optimistisch anzusagen: Es bräuchte zwar nur zwei Satzerfolge zum Weiterkommen, zum Aufstieg in Runde der besten 16 Teams im CEV-Cup, „aber wir werden auf Sieg spielen". Sollte das gelingen, würde die Europacup-Reise im Jänner weitergehen — in Richtung ?ódz (POL). Im Hinspiel hatten die Tirolerinnen gegen den Champions-League-Absteiger Luka Bar nach anfänglicher Nervosität vor allem mit dem Service Druck aufgebaut und das Spiel dann kontrolliert. „Die Mannschaft hat das erste Mal das gemacht, was ich gesagt habe. Ich hoffe, dass das jetzt wieder so klappt", wünschte sich Trainer Roche.

Etwas mehr Aufregung gab es dann aber doch noch: Luka Bar hatte vorab den Spielort verlegt. In eine Halle, die eigentlich auf Basketball ausgelegt sei und „in der man sich aufgrund des Parkettbodens Holzsplitter beim Rutschen einfängt", urteilte Achammer: „Ich hoffe, dass sich das noch ändert, sonst setzt es wohl eine saftige Strafe vom europäischen Verband." Ruhe dürfte aber trotzdem noch eingekehrt sein. Für den Abend vor dem Schlagerspiel hatte die Obfrau einen Tisch in einem Restaurant für eine Weihnachtsfeier reserviert.