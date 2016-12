Enns – Das Hypo Tirol Volleyballteam feierte gestern in letzten AVL-Spiel des Jahres einen 3:0 (-20,-25,-16)-Auswärtssieg gegen Supervolley Oberösterreich. Martti Juhkami, der erstmals von Beginn an mit Stefan Chrtiansky spielte, war mit 21 Punkten der Tiroler Topscorer. „Wir haben die drei Punkte geholt und das war heute unser Ziel. Das Spiel war sicherlich nicht unser schönstes des heurigen Jahres, aber wir haben eine solide Leistung gezeigt“, sagte Headcoach Dani Gavan, der neue Varianten im Spiel ausprobierte. Teilweise hat die Konsequenz gefehlt, vor allem im zweiten Satz, unterm Strich haben wir unsere Aufgabe aber erfüllt.“

Noch ein Turnier vor der Silvesterparty

Bei Hypo Tirol zeigt man sich nun heiß auf das neue Jahr. „Wir freuen uns auf die zweite AVL-Hälfte. Jetzt haben wir drei Tage Ruhe und dann geht es wieder an die Arbeit mit der Vorbereitung auf das MEVZA Turnier“, so Gavan. Am 26. Dezember beginnt bereits wieder die Vorbereitung auf das am MEVZA Turnier in Myjava (SVK) ab 28. Dezember. (TT.com)