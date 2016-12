Von Roman Stelzl

Karres – Wieso laufen, wenn man auch fahren kann – oder, Herr Federspiel? Der Mountainbike-Weltmeister aus Imst setzt einen seiner markanten Grinser auf. „Ich war zuvor noch nie wirklich laufen“, sagt der 29-Jährige, „und jetzt komme ich pro Woche auf 50 Kilometer Laufstrecke. Ich wusste gar nicht, dass man so was als Radlfahrer braucht.“

Oder anders gesagt: von null auf 50 binnen weniger Wochen. Es würde nicht die einzige rasante Beschleunigung sein.

Nachdem der Eliminator in diesem Jahr endgültig zum Auslaufmodell wurde und selbst der Austria Cup gestrichen ist, entschloss sich Federspiel zum Ausstieg.

Besser gesagt war es ein Umstieg: Cross Countr­y statt Sprint. Ausdauer statt Kraft. Und vor allem: Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und Perspektiven statt Sack­gassen-Verkehr.

„Es war für mich der einzige Plan. Natürlich habe ich mir überlegt, ob ich auf das Straßenrad wechseln soll. Aber am Mountainbike zu bleiben, war die beste Entscheidung“, erklärt der Doppel-Weltmeister. Die Möglichkeiten sind weitaus besser: Das Nationalteam nimmt den gelernten Tischler mit seinem selbst aufgestellten Team zu den Weltcup-Rennen mit, die Sponsoren bleiben erhalten.

Nur: Der Wechsel ist bei Weitem einfacher gesagt als getan. Die Dichte im Cross Country übertrifft jene des Eliminators bei Weitem. Somit warten viel Arbeit und eine große Umstellung auf Federspiel. Doch der nimmt die Herausforderung an. Und die ersten Wochen haben bereits gezeigt: Der Weg von der Kurz- auf die Langdistanz wird steinig.

„Ich habe mein Training komplett umgestellt. Das, was ich früher in drei Wochen trainiert habe, trainiere ich jetzt in einer“, schnauft der berufstätige Hausmeister, als er auf der Karrer Alm hoch über Imst sitzt. Ein Ruhepol. Ein Ort zum Krafttanken.

Im Training hat Federspiel bereits zwei Kil­o verloren. Wird er also langsam vom bekannten Muskelprotz zum zähen Aus­dauer-Schmalhans? Federspiel lacht und winkt ab. „Nein, nein, so schlimm wird es wohl nicht werden. Aber am Oberkörper werde ich wohl schon einiges an Muskelmasse verlieren.“

Und damit auch wirklich alles klappt mit dem Start bei der WM 2017 und Olympia 2020, ist mit dem Schweizer Olympiasieger-Coach Nicolas Siegenthaler ein absoluter Profi an seiner Seite. Mittels Smartphone-App verfolgt er live das Training. Am Sonntag folgt jeweils der Plan für die nächste Trainingswoche. Und an den gilt es sich strikt zu halten. Auch wenn das Motto lautet: viel laufen, damit am Ende alles besser rollt.