Beim 32. UPC Tirol Cup standen am Montag die Nachwuchshoffnungen im Mittelpunkt und durften den zahlreichen Eltern auf den Tribünen zeigen, was sie können. Beim U8-Turnier in der Leitgebhalle setzte sich das Team des SVI im Finale gegen die SPG Stams/Rietz durch. In Hötting West kämpften indes die etwas älteren Kicker. Das Endspiel beim U10-Turnier gewann Grödig gegen die Reichenau.