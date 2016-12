Auch am Dienstag waren die Nachwuchskicker beim UPC-Tirol-Cup in Innsbruck im Einsatz. In der U9-Klasse setzte sich die SPG Innsbruck West gegen die SV Hall (a) durch. Dritter wurde das Juniorteam Passeiertal. In der U11-Klasse blieb dem FC Wacker vor der Union Innsbruck der fünfte Rang. Der Sieg ging an die Fußballschule Oberösterreich vor Dornbirn und der SV Planegg Krailling. (TT)