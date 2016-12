Myjava – Null Punkte aus zwei Spielen in der mitteleuropäischen Volleyball-Liga – für das Hypo-Tirol-Team aus Innsbruck eine schwache Ausbeute. Oder wie es Headcoach Daniel Gavan nach der 0:3-Niederlage gegen Ach Volley Laibach aus Slowenien formulierte: „Ein katastrophales MEVZA-Turnier für uns.“

Bereits am Vortag hatte es gegen den bezwingbaren Gastgeber Myjava ein 1:3 gegeben – gegen das Topteam aus Laibach hingen die Trauben höher. Das Spiel lief über zwei Sätze auf hohem Niveau, mit 21:25 und 26:28 hatten die Tiroler nur knapp das Nachsehen. Satz drei ging nach einem raschen 10:16-Rückstand am Ende mit 25:20 an die Slowenen, die als Titelverteidiger in die MEVZA-Saison gestartet waren.

„Über knapp zwei Sätze haben wir sehr gutes Volleyball gezeigt, für das ganze Turnier ist das aber natürlich zu wenig. Das wird heuer, denke ich, eine sehr interessante MEVZA-Saison werden“, ergänzte Gavan. Nach zwei Turnieren im MEVZA-Grunddurchgang ist für die Innsbrucker Halbzeit: Zwei Siege stehen zwei Niederlagen gegenüber.

Gleich nach dem Spiel trat das Hypo Tirol Volleyballteam die Heimreise an. Am 4. Jänner 2017 steigt das Auswärtsspiel im Achtelfinale des CEV Cups beim italienischen Traditions- und Spitzenklub LPR Volley Piacenza. (TT)