Am letzten Tag des Jahres heißt es am Samstag auch ein letztes Mal die Laufschuhe schnüren. Bei der 16. Auflage des Innsbrucker Silvesterlaufs werden angesichts des guten Wetters insgesamt rund 1.200 Athleten erwartet. „Dass es so wenig Schnee gibt, ist für viele Skigebiete ein Nachteil. Für uns ist es ein Vorteil, weil viele Leute lieber noch laufen gehen“, erklärte Organisator Dieter Hofmann. Bisher gab es bereits zahlreiche Voranmeldungen für den Hauptlauf (5,6 Kilometer/17 Uhr), die Nordic-Walking-Strecke (2,8 km/17 Uhr) und die Kinderläufe (1,4 km/16.15). Am Wettkampftag soll noch einmal ein Schwall an Nachmeldungen dazukommen. Die Möglichkeit hierfür gibt es ab 12 Uhr beim Start am Marktplatz. Die Siegerehrung des Hauptlaufs steigt um 18 Uhr. (rost)