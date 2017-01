Von Tobias Waidhofer

Telfs – Das österreichische Damen-Eishockey ist jung. Richtig jung. 1998/99 gab’s die erste organisierte Liga, 2001 die Länderspiel-Premiere (1:4 gegen Ungarn) und 2004 nahm die ÖEHV-Auswahl erstmals an einer WM teil.

Die ersten Früchte der Arbeit konnten dann im vergangenen Jahr geerntet werden: Die Bronzemedaille bei der Division-I-WM in Dänemark samt dem ersten Triumph über die große Schwester Deutschland (3:1) zeugen von einer Entwicklung. Eine, die im Highlight-Jahr 2017 mit Olympia-Qualifikation (9. bis 12. Februar in Japan) und Heim-WM (15. bis 21. April in Graz) einen neuen Höhepunkt finden soll.

Der Grundstein dafür wird in den kommenden Tagen auch im Oberland gelegt. Beim Nations Cup 2017 in Füssen (GER) und Telfs gastieren nämlich Top-Nationen in Tirol und Bayern. In der Telfer Eishalle bekommt es Österreich ab morgen mit Finnland (4.1./19.30 Uhr), der Schweiz (5.1./19.30 Uhr) und Russland (6.1./19.30 Uhr) zu tun. Besonders das Auftaktspiel gegen die Finninnen – immerhin Dritte der Weltrangliste – wird für die ÖEHV-Damen (Weltranglistenplatz elf) eine echte Standortbestimmung. Der rotweißrote Headcoach Pekka Hämäläinen freut sich schon auf das Duell mit seinem Heimatland: „Für mich ist das natürlich ein besonderes Spiel.“

Mit dabei sind ab Mittwoch auch eine echte sowie eine Wahl-Tirolerin: Ex-HCI-Spielerin Laura Kraus (DEC Salzburg Eagles) und Kitzbühel-Torfrau Theresa Hornich dürfen sich auf einen doppelten Heim-Auftritt freuen. Fehlen wird hingegen die US-Legionärin Janine Weber, die bei den New York Riveters verpflichtet ist. „Schade, ich wäre gerne dabei gewesen“, seufzte die 25-jährige Tirolerin, die vom Verein keine Freigabe erhalten hatte. Bei der Olympia-Quali und bei der Heim-WM wird das aber definitiv anders sein.