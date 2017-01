Nach dem 3:1-Derbysieg über Zell am See spielten die Kitzbüheler Adler am Mittwoch in der Sky Alps Hockey League auswärts vor: Bei den Red Bull Juniors setzte es bei der 2:6(1:3, 1:3, 0:0)-Niederlage einen Dämpfer. Die Tore der Adler erzielten Ainars Podzins (14.) und Peter Lenes (26.). (TT)