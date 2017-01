Von Daniel Suckert

Innsbruck – Dass bei der italienischen Star-Truppe aus Piacenza wenig zu holen sein würde, war den Hypo-Verantwortlichen klar. Dass aber nach dem 0:3 im CEV-Cup-Hinspiel alles gleich bleibt, darf bezweifelt werden. Manager Hannes Kronthaler hat bereits einen Plan B im Hinterkopf.

„Ich schaue mir jetzt noch die nächste Woche an“, sinnierte der Volleyball-Zampano auf der Rückfahrt zwischen Brescia und Verona. „Da kommt Aich/Dob (13. Jänner, Anm.) und danach werden wir schauen, ob wir am Transfermarkt reagieren müssen.“

Der AVL-Vizemeister wird mit breiter Brust kommen. Schließlich konnten die Kärntner ihren CEV-Auftritt am Mittwochabend mit einem 3:1-Sieg „vergolden“.

Sollten Veränderungen eintreten müssen, stehen bei Kronthaler zwei Positionen im Fokus: einer­seits die fehlende Nachbesetzung des wegen Dopings gesperrten Masliev im Angriff und die Aufspieler-Position. Da zeigte sich der Bau-Löwe von der Entwicklung von Murat Yenipazar enttäuscht. Kronthaler: „Murat hat anfangs beeindruckt, seither hat er aber nur noch abgebaut.“

Man wollte nach dem starken, aber (zu) ruhigen Gregor Ropret in einen frechen und mutigen Youngster für die kommenden Jahre investieren. Diese Erwartungen konnte der türkische Nationalspieler nicht erfüllen. Nicht nur für Kronthaler hat Eigenbau-Spieler Alexander Tusch bisher klar die Nase vorne.

Sportdirektor Stefan Chrtiansky werde seine Kontakte nützen und den Markt sondieren. Alternativen seien durchaus vorhanden. Und für Kronthaler dürfen die Ziele (AVL-Titel, MEVZA-Final-Four) nicht gefährdet werden.

Dass Headcoach Danie­l Gavan die Saison auf der Trainerbank beenden wird, bestätigte Kronthaler auf der Rückfahrt. Allerdings bleibt offen, ob der gebürtige Rumäne im Fall der Fälle von seinem Vorgänger und jetzigen Sportdirektor Chrtiansky unterstützt wird.

Für den Tiroler liegt die Wurzel allen Übels so und so in der Einstellung. Kronthaler: „Es ist ganz einfach. Ich muss mich auf jedes Spiel gleich vorbereiten. Egal, ob der Gegner Waldviertel oder Ankara heißt. Wenn ich dazu nicht bereit bin, brauche ich nicht zweimal am Tag zu trainieren und kann bei Amstetten spielen. Nur: Dort muss man sich alles selbst bezahlen.“