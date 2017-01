Kundl, Silz – Zwei Duelle in einer Woche, zweimal stand es nach zwei Dritteln 3:0 für die Hausherren – aber nur einmal durften die Kundler jubeln. Im Spitzenspiel der Eliteliga zwischen Kundl und Wattens verwandelten die Pinguine am Freitagabend ein 0:3 in 20 Minuten noch in ein 4:3.

„Vielleicht haben wir geglaubt, es geht von selbst“, befand sich Kundl-Obmann Gerhard Maier auch gestern noch auf Spurensuche nach dem „kollektiven Versagen“: „Auf einmal war überhaupt kein Kampf oder Bewegung mehr in unserem Spiel. Einfach schlecht.“

Während die Krokodile die Heimpleite als überlegener Tabellenführer aber verschmerzen können, durfte Wattens in Person des Sportlichen Leiters Markus Gander über dringend benötigte Punkte jubeln: „Wir haben auch nach 0:3 nicht aufgegeben. Das war sicher ein Sieg der Moral.“ Zufrieden ist man im Lager des jahrelangen Ligadominators mit Blick auf die gespannte Tabellensituation jedoch nicht: „Wir wollen ein Schäuferl zulegen und müssen endlich Konstanz in unser Spiel bringen.“

Das gilt vor allem für die eklatante Heimschwäche (fünf Niederlagen) – auswärts sind die Wattener (sechs Siege) eine Macht.

Ganz im Zeichen des Kampfes um das Play-off stand gestern auch das direkte Duell zwischen Kufstein und Hohenems. Die beiden Play-off-Aspiranten lieferten sich einen 6:5-Schlagabtausch. „Eine gute Partie von beiden“, konstatierte Obmann Gerhard Wilhelm nach dem Sieg: „Wir haben verdient gewonnen.“

Silz feierte indes ein 7:4-Torfestival auf heimischem Eis. (a.m.)