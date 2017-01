Von Catharina Oblasser

Obertilliach, Lienz — Der Dolomitensprint, Teil des jährlichen Dolomitenlauf-Wochenendes, war stets ein Publikumsmagnet. Mitten am Lienzer Hauptplatz wurden Rampen, Sprungschanzen und ein Kreisel aufgebaut, die die Langläufer überwinden mussten. Waghalsige Sprünge, aber auch so mancher Ausrutscher amüsierten die Zuschauer.

Heuer entfällt der Sprint, der am 20. Jänner eingeplant war, sagt TVB-Obmann Franz Theurl. Grund ist Schneemangel. „Üblicherweise holen wir den Schnee vom Zieleinlauf der Hochstein-Piste, wo die Schneedecke sonst recht dick ist. Doch heuer ist einfach zu wenig da, und wir brauchen jedes Flöckchen Schnee im Skigebiet." Auch eine Terminkollision mit den Österreichischen Langlauf-Meisterschaften steht im Weg. Sie finden am gleichen Wochenende statt wie der Dolomitenlauf. Die meisten österreichischen Top-Sprinter wären dort gebunden und könnten deshalb nicht nach Osttirol kommen, nennt Theurl einen weiteren Grund für die Absage. Nicht stattfinden kann auch der traditionelle Romantik-Lauf in Lavant, der sonst den Auftakt zum Dolomitenlauf-Wochenende bildet. Es gibt zu wenig Schnee.

Am Sonntag, den 22. Jänner, findet der Dolomitenlauf im freien Stil über 42 oder 21 Kilometer statt. Start ist um 10 Uhr im Langlaufzentrum Obertilliach. Anmeldung: Teilnehmer können sich per Internet unter www.dolomitensport.at anmelden. Eine Nennung ist auch noch unmittelbar vor den Rennen, ab 7.30 Uhr, im Langlaufzentrum Obertilliach möglich

Schon einmal, im Jahr 2015, musste der Sprint ausfallen. Damals lag es an James Bond: Denn die Organisation des Rennwochenendes parallel zu den Dreharbeiten in Obertilliach war so kompliziert, dass man auf den Sprint in Lienz verzichtete. Nächstes Jahr soll der Sprint jedoch auf jeden Fall wieder im Programm sein.

Heuer geht in Obertilliach alles problemlos, sagt Theurl. Dort werden wie auch sonst üblich die großen Rennen stattfinden. Am Samstag, den 21. Jänner, steht das Classic­race im klassischen Stil über die Distanzen von 42 oder 21 Kilometern auf dem Programm. Am Sonntag, den 22. Jänner, folgt der traditionelle Dolomitenlauf im freien Stil, der auch über diese beiden Distanzen führt. Die Loipe besteht überwiegend aus Kunstschnee, für das Classicrace wurden im Hinblick auf die vielen Hobbyläufer einige Schleifen entschärft.

Damit auch die Zuseher auf ihre Kosten kommen, passieren die Rennläufer zweimal das Biathlonzentrum Obertilliach. Profi-Langläufer können beim Dolomitenlauf Punkte für den Worldloppet und FIS-Punkte holen.