Hochfilzen – Die Biathlon-WM in Hochfilzen (8. bis 19. Februar) sorgt für einen regelrechten Besucheransturm: Knapp einen Monat vor der Großveranstaltung sind bereits über 100.000 Karten über den Ladentisch gegangen. Noch sind Tickets in fast allen Kategorien erhältlich, welche bis 31. Jänner online bestellt werden können. Danach stehen an den Tageskassen noch Strecken- und Restkarten für die Tribünen zur Verfügung.

Von dort aus können die Besucher die Wettkämpfe mitverfolgen. Den Auftakt macht die „Mixed Staffel“ am Donnerstag. Das erste Wochenende steht ganz im Zeichen der Verfolgungsrennen, wofür sich die Damen und Herren am Freitag und Samstag durch die Sprintrennen qualifizieren müssen. In der zweiten Woche werden die Einzelweltmeister gekürt, ehe am Abschlusswochen­ende die Staffelbewerbe und die Massenstarts über die Bühne gehen.

Jeweils zwei Stunden vor und nach den Wettkämpfen versprechen die Organisatoren volles Party-Programm. Lisa Hauser, Biathletin aus Reith b. K., erinnert sich: „Bereits beim letzten Weltcup haben wir hier einen wahren Hexenkessel erlebt. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an die Stimmung bei der WM denke.“

Konkret soll es auf der Medal Plaza im Zentrum von Hochfilzen richtig rundgehen. Die Partymeile beinhaltet eine große Bühne, Almboden und Hütten zum Abfeiern. Nach den Wettkämpfen sollen dort um 19 Uhr auch die Medaillengewinner gebührend gefeiert werden. (TT)