Auftakt Tiroler-Wasserkraft-Cup: Hinterthiersee/SC, Samstag, 10 Uhr: RTL I; 12 Uhr: RTL II. Finale: 25. März in Nauders. Tiroler Meisterschaft: 11. März, Medrigalm/SC See. Raffeisen-Landescup Alpin: Zwischenholz-Abfahrt/SPV Fiss Samstag, 10 Uhr: Slalom; Sonntag, 10 Uhr: RTL. Finale: 11./12. März Wettersteinlift/SC Ehrwald. Tiroler Meisterschaft: 24. bis 26. Februar Gaisberg/SK Kirchberg. Uniqa Masters Cup: Medrigalm/SC See, Samstag (21. 1.), 10 Uhr: RTL I; 11 Uhr: RTL II. Finale: 1. April Kühtai/SV Gries/Sellrain.