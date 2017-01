Für die Eishockey-Cracks von den Kitzbüheler Adlern war die Sky-Alps-Hockey-League-Partie gegen Cortina am Wochenende nicht wirklich eine Reise wert: Die Gamsstädter kehrten mit einem deutlichen 0:5 im Gepäck aus Italien zurück.

Kitzbühels Trainer Joe West, der sich mit Vizepräsident Michael Widmoser am Sonntag das Heimspiel der Innsbrucker Haie zu Gemüte führte, wollte aber trotz der Höhe von einer verdienten Niederlage nichts wissen: „Wir haben nicht schlechter gespielt als Cortina." Den Unterschied habe einmal mehr die Chancennutzung gemacht: „Wir hatten eigentlich nicht weniger Chancen als sie, aber der Puck wollte nicht ins Tor."

Trotz der Abfuhr gegen die Südtiroler stimmt die Entwicklungsrichtung: „Das war auf jeden Fall kein Schritt zurück." Im Grunddurchgang sind für Kitzbühel nunmehr nur noch zwei Spiele ausständig: Am Mittwoch daheim gegen Jesenice (20.00 Uhr) sowie am nächsten Samstag gegen die Zweier vom KAC. Danach geht es für die AHL-Teilnehmer in der Zwischenrunde weiter, wo die Gamsstädter als 13. der Sechzehnerliga am unteren Abschnitt, der Qualifikationsrunde, teilnehmen werden.

Für die letzten beiden verbleibenden Spiele haben sich die Adler auf jeden Fall noch einiges vorgenommen: „Gegen Klagenfurt sollte eigentlich schon etwas drin sein, und auch gegen Jesenice haben wir in der Vergangenheit immer gut gespielt." Der Kitzbühel-Coach hofft dabei im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs auch auf lautstarke Unterstützung von den Rängen: „Ich würde mir wünschen, dass wir noch einmal ein tolles Publikum hören werden." (a.m.)