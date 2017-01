Von einer „Visitenkarte für Tirols Skinachwuchs“ schwärmte TSV-Vizepräsident Peter Mall am Sonntag anlässlich des Auftakts zum 13 Rennen umfassenden Landescup des Tiroler Skiverbandes für die Schülerklassen U14 und U16. Der SV Fiss um Obmann Martin Stark hatte auf der Abfahrt Zwischenholzen mit Slalom und Riesenslalom für den tollen Auftakt der Rennserie gesorgt und dabei nahmen auch die TSV-Verantwortlichen Tom Reiter und Bernhard Gundolf die 180 Talente unter die Lupe.

Das Resümee nach dem Auftakt: „Der frühe Winterbeginn und die zahlreichen Kunstschneepisten in Tirol ermöglichten ein ausgezeichnetes Training, das hier in Fiss gezeigte Niveau ist sicher höher, als es beim Auftakt im vergangenen Winter war. Dennoch heißt es konsequent dranbleiben, denn im FIS-Bereich sieht es alles andere als gut aus.“

Bewährt habe sich auch das Nachmittags- und Flutlichttraining in Söll, Steinach und Reith im Alpbachtal. „Hier in Fiss erlebten wir eine Top-Veranstaltung mit einem sehr engagierten Team des SV Fiss.“ Die nächsten Vergleiche auf Landescup-Ebene folgen Ende Jänner in Axams/Mutters, ehe die ÖSV-Testrennen mit rund 30 TSV-Läufern den nationalen Vergleich bringen sollen. (za)