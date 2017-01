Kitzbühel – Ein Jahr vor der Rad-WM in Tirol wird die Österreich-Rundfahrt (2. bis 9. Juli) wieder auf das Kitzbüheler Horn führen – aber aller Voraussicht nach nicht nach Innsbruck. Letztere Entscheidung sorgt bei den Veranstaltern für einiges an Unmut. „Es ist schade, aber wir können Innsbruck derzeit nicht mehr einplanen. Wir haben ihnen die Hand gereicht, nehmen müssen sie sie aber selbst“, erklärte Tourdirektor Gernot Schaar. Eine Anfrage sei bisher unbeantwortet geblieben – und das ist vor allem ärgerlich, weil die Generalprobe der WM-Strecke im Rahmen der 67. Ö-Tour durchgeführt werden sollte. Auch vonseiten des Tiroler Radsportverbandes würde man eine andere Lösung begrüßen. „Es ist schade, dass Innsbruck ein Jahr vor der WM nicht bei der Ö-Tour dabei ist“, erklärte Präsident Harald Baumann. Stattdessen wird Innsbruck im April den derzeitigen Plänen zufolge Teil der neuen „Tour of the Alps“, die den Giro del Trentino ersetzt.

Das Teilstück auf das Kitzbüheler Horn wird nach dem Prolog im Vorjahr wohl der vorletzte Etappenort sein (7. Juli). Da Innsbruck nicht im Plan auftaucht, ist Salzburg als Ö-Tour-Zielort die wahrscheinlichste Variante. (rost)