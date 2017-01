Für die Präsentation seines Buches „Höhepunkte des Tiroler Sports – Jahrbuch 2016“ lud Autor Fred Steinacher am Sonntag passend zum Buchdeckel vor dem Spiel des HCI in den VIP-Club der TIWAG-Arena. Die Jubeltraube der Haie ziert die 19. Ausgabe des Tiroler Sportjahrbuches, die Entscheidung darüber war gründlich überlegt. „Das stand erst ganz am Ende fest. Es gab natürlich noch andere Optionen, aber die Haie haben es sich aufgrund der tollen Saison verdient“, resümierte Steinacher zufrieden mit einem Exemplar in den Händen.

Auch der Erfolgscoach der Haie, Rob Pallin, zeigte sich begeistert: „Ein super Buch!“ Am meisten freute den Amerikaner das Bild von ihm mit seiner Tochter, das er sofort entdeckte: „Sie ist hier im September geboren. Sie hat die ganze Saison Glück gebracht.“

Für das anstehende 20-Jahr-Jubiläum hat Autor Stein­acher auch schon Pläne geschmiedet. (m.l.)