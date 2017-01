Kitzbühel – Nach einem 6:3-Auswärtssieg beim Farmteam des KAC beendeten Kitzbühels Eishockey-Adler den Grunddurchgang in der Sky Alps Hockey League auf Rang 13. „Wir sind nur sechs Punkte, also zwei Siege, vom achten Platz entfernt. Ohne unser Verletzungspech wär­e mehr möglich gewesen“, spielt Vize­präsident Michael Widmoser auf viele Blessuren in den vergangenen Monaten an. Mit Ausnahme von Christoph Exenberger ist man wieder komplett, Eigengewächs Patrick Huber meldete sich mit einem Treffer zurück.

„Es hat sich bestätigt, dass es eine sehr gute und schwere Liga ist. Aber wir sind generell mit dem Einsatz, der Einstellung und dem Zusammenhalt in unserer Mannschaft zufrieden“, ergänzt Widmoser, ehe jetzt die Qualifikationsrunde wartet: Die teilt sich in zwei Fünfer-Gruppen, von denen der jeweilige Erstplatzierte hinter den Top Sechs (spielen Master Round) noch ein Play-off-Ticket löst. Kitzbühel bekommt es in den kommenden acht Runden (einfache Hin- und Rückrunde) mit den Zeller Eisbären (5 Bonuspunkte), Neumarkt (4), Sterzing und KAC II zu tun: „Ohne Bonuspunkt wird’s zwar schwer, aber mit einem Lauf können wir es noch schaffen. Wir haben gegen diese Teams schon gewonnen. Jetzt ist jedes Spiel wie ein Play-off-Match.“ Der Start erfolgt am Mittwoch in Neumarkt.

Bei den Special Teams haben die Gamsstädter Luft nach oben – im Powerplay (15. Platz) und Penaltykilling (16.) ließ man im Grunddurchgang einige Punkte liegen. (lex)