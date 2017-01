Der lange Volleyball-Abend in der Innsbrucker USI-Halle begann am Freitag mit einer Sensation: Die TI-apogrossergott–Volley besiegte den VC Tirol im Innsbrucker AVL-Derby mit 3:2 (19, 19, -19, -18, 6). Von Beginn an waren die TI-Damen von Neo-Trainer Benedikt Frank klar überlegen, führten nach 53 Minuten bereits 2:0 nach Sätzen. Doch der VC Tirol kam zurück und stellte auf 2:2. Im Entscheidungssatz waren aber wieder die TI-Damen am Zug gewannen den Entscheidungssatz mit 15:6. „Wir freuen uns natürlich diebisch“, lächelte TI-Obmann Michael Falkner verschmitzt. VCT-Obfrau Therese Achammer ärgerte sich hingegen über „zu wenig Kampf“ in den ersten beiden Sätzen und gratulierte der TI zum „verdienten Sieg“. Bereits am Samstag geht es für beide Teams in der Liga weiter.