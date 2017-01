Igls - Volleyball-Meister Tirol hat sich am Freitagabend in der DenizBank Volley League die Pole Position für die Play-off-Phase bzw. bis zu einer eventuellen Finalteilnahme das Heimrecht in einem entscheidenden Match gesichert. Die Innsbrucker siegten im Schlager der 17. Runde daheim gegen ihren „Vize“ Aich/Dob 3:2 (16,-22,19,-23,12), sind damit im Grunddurchgang nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.

Tirol-Manager Hannes Kronthaler war ob des nur knappen Erfolgs nicht ganz zufrieden: „Wir haben uns leider das Spiel aus der Hand nehmen lassen. Nach dem ersten Satz haben wir durch viele Eigenfehler Aich/Dob zurück ins Spiel gebracht. Ich verstehe nicht ganz, warum man in der eigenen Halle nach dem ersten Satz nicht nachsetzt.“ Coach Daniel Gavan klang versöhnlicher: „Wir haben das dritte Duell in dieser Saison gegen Aich/Dob gewonnen und das ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen.“

Bei den Verlierern aus Kärnten trauerten einige dem möglichen Erfolg nach. „Es ist immer ein knappes Spiel zwischen uns, auch heute war es sehr knapp“, meinte Angreifer Toni Menner. „Es sind Kleinigkeiten die so ein Spiel entscheiden und diese müssen wir einfach besser machen. Wir haben als Mannschaft verloren und werden als Team das nächste gewinnen.“ Tirol und Aich/Dob werden erst im Halbfinale ins Play-off einsteigen.

Die Teams auf den Rängen drei bis sechs bestreiten zwei Viertelfinalduelle. Fix dafür qualifiziert sind SG Waldviertel und SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys. Dahinter hatten vor den Samstagsspielen der 17. und damit vorletzten Runde noch Klagenfurt, Graz, Weiz sowie mit starken Abstrichen auch Enns Chancen auf die verbleibenden beiden Tickets. (APA)