Innsbruck — Ein Unglück kommt bekanntlich selten alleine. Und so stellte sich im Hause der Wattener Pinguine nach der 3:5-Heimniederlage gegen Kufstein am gestrigen Abend eine 1:5-Niederlage in Hohenems ein. Mit Topscorer David Hruska (Todesfall in der Familie), Martin Volk, Marco Langhofer, Andreas Hanschitz (alle krank) und Laurenz Schennach (Ausbildung) fehlten ausgerechnet in einem weiteren direkten Duell gleich fünf Mann.

„Jetzt schaut's sch... aus", wusste Wattens-Sportchef Markus Gander, dass man jetzt für ein Play-off-Ticket auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Während Wattens in der letzten Runde nur noch das Heimspiel gegen Schlusslicht Feldkirch/Lustenau hat, hat Kufstein noch zwei Spiele und Brixen drei Punkte mehr. Wattens kann — vorausgesetzt bei einem Sieg — nur noch dann ins Play-off kommen, wenn Kufstein keinen Sieg mehr feiert, Hohenems in der letzten Runde daheim gegen Zirl verliert oder wenn die Festungsstädter in der letzten Runde Brixen schlagen. Denn die Südtiroler sind bei Punktegleichheit das einzige Team, bei dem die direkten Duelle für Wattens sprechen würden.

„Sechs Heimniederlagen haben uns in diesen Strudel gebracht. Es bedarf jetzt gewisser Konstellationen, dass wir noch reinrutschen. Aber noch ist es nicht vorbei", sagt Gander. Ein Play-off ohne den arrivierten Serienmeister (2013—'15) ist kaum denkbar. (lex)