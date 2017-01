Von Alois Moser

Tannheimer Tal – Im vergangenen Jahr haderten die Organisatoren des Ski-Trail Tannheimer Tal noch mit dem Wettergott – hatten doch Regen und Wind den Volkslauf heimgesucht. Davon konnte heuer keine Rede sein: Bei strahlendem Sonnenschein nahmen rund 1250 große und kleine Langläufer die verschiedenen Bewerbe des Wochenendes in Angriff, allein 600 gestern die Skating-Bewerbe. In sportlicher Hinsicht war das Tannheimer Tal diesmal eine deutsche Bastion: Alle Siege in den Skating-Bewerben gingen an Schwarz-Rot-Gold. Stark: Lokalmatador Matthias Kuhn (5.).

Die anspruchsvolle Stecke durch das Tannheimer Tal mit diversen Anstiegen und insgesamt rund 500 zu bewältigenden Höhenmetern hatte es in sich, wie Organisator Michael Keller Revue passieren ließ: „Unser 60er ist ein richtig schwerer Lauf, vor allem bei den letzten Anstiegen trennt sich die Spreu vom Weizen.“ So auch diesmal, als vom Führungsquartett am Ende nur noch Sieger Tobias Rath (GER) übrig blieb, der sich im letzten Anstieg absetzen konnte. Hinter einem deutschen Quartett hielt der Weißenbacher Matthias Kuhn („Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist“) die Fahne des Lokalmatadors hoch. „Der Tiroler Anteil schmerzt mich immer ein wenig“, spielte Organisator Keller auf die eher geringe Zahl an Tiroler Teilnehmern an. Doch auch dieser Makel konnte die Freude über eine rundum gelungene 21. Auflage des Ski-Trail nicht trüben: „Traumhaftes Wetter, tolle Bedingungen, zufriedene Athleten – was will man mehr?“ In Sachen Teilnehmer will man als Veranstalter naturgemäß immer mehr – allein 600 Teilnehmer beim Hauptlauf, insgesamt rund 1250, stellen den OK-Chef aber mehr als zufrieden: „Wir wachsen stetig.“

Auch bei den Damen ging der Sieg in Person von Sigrid Mutscheller an Deutschland, aus heimischer Sicht zeigten die Vorarlbergerin Bianca Steurer (7.) und Margit Pfluger (Sölllandl) auf.